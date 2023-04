Obszöne Fotos: Gülcan Kamps wehrt sich gegen Ekel-Nachrichten

Gülcan Kamps wollte einfach nur ihre neue Bademodenkollektion präsentieren. Doch wieder einmal zeigte sich: Frauen müssen auf den sozialen Medien so einiges aushalten. Männliche Fans haben der Moderatorin nach dem Bademoden-Post Nachrichten mit Erotik-Fantasien und Nacktbilder zugeschickt.

Gülcan Kamps hat ihre eigene Bademodenkollektion designt. Eigentlich ein schöner Anlass, den die Moderatorin mit ihren Fans auf Instagram teilen möchte. Jetzt ist Kamps allerdings Opfer widerlicher Belästigungen geworden.

Gülcan Kamps bekommt verstörende Nacktbilder zugeschickt

"Es sind Bilder dabei, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben möchte, die man nicht sehen möchte. Das ist eine Situation, wo man sich belästigt fühlt", erklärt Gülcan Kamps im Interview mit "vip.de". Die 40-Jährige wird mit schmierigen, widerlichen, fiesen Kommentaren und Nacktbildern belästigt.

Und das, obwohl sie nur ihr Kollektion auf Instagram teilen wollte. "Es sind Fotos von Frauen für Frauen", erklärt Kamps gegenüber "vip.de". Eine Anlaufstelle für Erotik-Fantasien wolle sie nicht sein.

Bademoden-Post lockt Widerlinge an

Das Video, das die Kollektion der Fernsehmoderatorin zeigt, ist in keiner Weise eine Einladung für Männer. Den Beitrag kommentiert Kamps mit: "Bikinis & Badeanzüge von Gülcan Kamps für meine Ladys & Mamis! Der Sommer 2023 kann kommen!"

Trotzdem werden der Ex-Viva-Moderatorin verstörende Nachrichten von Männern zugeschickt. Das will sie nicht einfach hinnehmen, wie sie gegenüber "vip.de" verrät: "Ich finde es richtig und wichtig, dass man dort die Stimme erhebt und sagt: ‘Leute, so geht das nicht. Bis hier hin und nicht weiter!’ Es ist tatsächlich so, als würde man über die Straße laufen und jemand schreit einem etwas Anzügliches hinterher."

"Es einfach so über sich ergehen lassen finde ich falsch"

Die besagten Männer scheinen gerne zu vergessen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und das Zusenden von Nacktbildern sexuelle Belästigung darstellt. "Es einfach so über sich ergehen lassen finde ich falsch", erklärt Kamps.

Rechtlich dagegen vorgehen wolle sie erstmal nicht. Eine Option, die die Bademodendesignerin sich offen hält ist es, die Profile der Männer zu veröffentlichen, wenn es so weiter geht.