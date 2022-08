Oben-ohne-Fotos ohne Zustimmung: Stieftochter von Uschi Glas fühlt sich "verletzt"

Ein Strandausflug mit bösen Folgen: Sophie Hermann, Tochter von Uschi Glas' Ehemann Dieter, wurde im Urlaub von Paparazzi halbnackt abgelichtet. Jetzt teilt die Influencerin gegen die britische Presse aus und droht mit Konsequenzen.

"Sophie Herrmann [...] überließ nichts der Fantasie, als sie sich am Samstag während eines Strandausflugs mit Freunden in Spanien oben ohne zeigte", schrieb das Blatt "Daily Mail" am Sonntag und veröffentlichte dazu Fotos der halbnackten Sophie Hermann. Sie ist in Großbritannien ein berühmter Reality-TV-Star. Doch die Bilder wurden ohne Zustimmung von Uschi Glas' Stieftochter gemacht, wie sie jetzt klarstellt.

Stieftochter von Uschi Glas: Heimliche Ohne-ohne-Fotos

Sophie Herrmann ist schockiert, dass ihr privater Oben-ohne-Auftritt ohne ihre Erlaubnis öffentlich gezeigt wurde. Besonders enttäuscht zeigt sie sich von den verantwortlichen Redakteuren bei "Daily Mail", mit denen sie in der Vergangenheit eng zusammengearbeitet habe. "Aber jetzt seid ihr auf die gröbste frauenfeindlichste Art in meine Privatsphäre eingedrungen", schreibt die 35-Jährige auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sophie Herrmann: "Ich habe dem nie zugestimmt"

Die Tochter von Dieter Hermann erhalte seither viele Anrufe von Familienmitgliedern und fühle sich "auf die schlimmste Weise verletzt". Ob sie rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung der Bilder einleiten wird, bleibt abzuwarten. Jedoch kündigt Sophie Hermann an, dass die Aktion für das britische Blatt Folgen haben wird. "Wir alle wissen, dass die Veröffentlichung von Nacktbildern und Rachepornos illegal ist, also wie ist das in Ordnung?! Ich habe dem nie zugestimmt und es wird Konsequenzen geben."

Die "Daily Mail" hat inzwischen auf die Vorwürfe der Social-Media-Beauty reagiert und die Oben-ohne-Fotos auf der Online-Seite entfernt. Stattdessen präsentiert das Blatt Aufnahmen von ihr im Bikini und schreibt dazu: "Sophie Hermann [...] zeigt ihren gebräunten Körper in einem knappen gepunkteten Bikini, während sie mit Freunden auf Formentera am Strand herumtollt."