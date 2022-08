Ehe-Aus! Thomas Helmer und Yasmina Filali haben sich getrennt

Schauspielerin Yasmina Filali (47) und der frühere Bayern-Profi Thomas Helmer (57) gehen getrennte Wege.

"Leider hat unsere Beziehung das dritte verflixte siebte Jahr nicht überstanden", teilten Yasmina Filali (47) und Thomas Helmer (57) der "Bild am Sonntag" mit.

"Wir sind miteinander erwachsen geworden und bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden." Die beiden haben vor 17 Jahren geheiratet und zwei gemeinsame Kinder.

Filali: "Was ich am Anfang kennengelernt habe, war nicht so überzeugend"

Noch vor zwei Jahren sagte Filali in der "NDR Talk Show" über den Beginn ihrer Beziehung zum früheren Bayern-Profi: "Der gemeine Fußballspieler neigt ja nicht dazu, sein Herz auf der Zunge zu tragen und sehr offen zu sein. Das, was ich am Anfang kennengelernt habe, war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend (...). Aber als ich dann gemerkt habe, was für ein toller Typ er ist, habe ich mich wirklich in ihn verliebt."

Helmer sei "einfach ein großartiger Mensch". Nach 21 gemeinsamen Jahr ist nun zumindest die Liebesbeziehung des einstigen Traumpaars vorbei.