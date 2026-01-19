AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Nur 28 von 51 Elfmetern verwandelt: WWM-Kandidat ruft Ex-Chef für korrekte Auflösung an

Nur 28 von 51 Elfmetern verwandelt: WWM-Kandidat ruft Ex-Chef für korrekte Auflösung an

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, bei welchem Fußball-Wettbewerb vergleichsweise viele Elfmeter versemmelt wurden: bei der Frauen-EM 2025, in der Männer-Bundesliga 2024/25, bei der Männer-EM 2024 oder in der Frauen-Bundesliga 2024/25? Die richtige Antwort ist 16.000 Euro wert...
Max Häussler |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Fußball-Frage.
Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Fußball-Frage. © RTL / Stefan Gregorowius

Der große Wissenstest bei "Wer wird Millionär?" geht in eine neue Runde. Am 19. Januar stellt Günther Jauch das Fußball-Wissen eines Kandidaten auf die Probe. Der Studiogast weiß die korrekte Antwort nicht und setzt alle Hoffnung auf einen Joker. 

Verschossene Elfmeter: Günther Jauch stellt knifflige Fußball-Frage

Kandidat Uwe Schmitz nimmt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz. Der Manager im Automobilbereich steht bei der 16.000-Euro-Frage. Günther Jauch will von seinem Studiogast wissen: 

Bei welchem Fußball-Wettbewerb wurden nur 28 der 51 Elfmeter verwandelt?
A: Frauen-EM 2025
B: Männer-Bundesliga 2024/25
C: Männer-EM 2024
D: Frauen-Bundesliga 2024/25

WWM-Kandidat weiß richtige Antwort nicht

Uwe Schmitz überlegt kurz und tendiert schließlich zu Antwortmöglichkeit D: Frauen-Bundesliga 2024/25. Um sicher zu gehen, will er seinen Telefonjoker nutzen. Ein früherer Vorgesetzter des WWM-Kandidaten soll ihm bei der Auflösung helfen. Der Joker rät ihm zu Antwortmöglichkeit A: Frauen-EM 2025, betont jedoch, sich nicht sicher zu sein.

"Wer wird Millionär?": Frauen-EM 2025 als Auflösung

Uwe Schmitz vertraut seinem Joker und lässt A: Frauen-EM 2025 einloggen. Tatsächlich handelt es sich dabei um die korrekte Lösung und der Quiz-Kandidat darf zur 32.000-Euro-Frage voranschreiten.

Bei der Europameisterschaft im Frauenfußball wurden 2025 viele Elfmeter versemmelt.
Bei der Europameisterschaft im Frauenfußball wurden 2025 viele Elfmeter versemmelt. © imago/ABACAPRESS

Günther Jauch verrät, die Frauen-EM 2025 selbst verfolgt zu haben. Er äußert in Bezug auf die richtige Antwort: "Es war Wahnsinn, was bei der Frauen-EM 2025 an Elfern vergeigt wurde. Da gab es ein Spiel, das war das Viertelfinale zwischen England und Schweden, da haben die neun von 14 Elfern verschossen. [...] Es war schon der Wahnsinn, wie schlecht zum Teil diese Elfer geschossen wurden."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.