Nur 28 von 51 Elfmetern verwandelt: WWM-Kandidat ruft Ex-Chef für korrekte Auflösung an

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, bei welchem Fußball-Wettbewerb vergleichsweise viele Elfmeter versemmelt wurden: bei der Frauen-EM 2025, in der Männer-Bundesliga 2024/25, bei der Männer-EM 2024 oder in der Frauen-Bundesliga 2024/25? Die richtige Antwort ist 16.000 Euro wert...

Der große Wissenstest bei "Wer wird Millionär?" geht in eine neue Runde. Am 19. Januar stellt Günther Jauch das Fußball-Wissen eines Kandidaten auf die Probe. Der Studiogast weiß die korrekte Antwort nicht und setzt alle Hoffnung auf einen Joker.

Verschossene Elfmeter: Günther Jauch stellt knifflige Fußball-Frage

Kandidat Uwe Schmitz nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz. Der Manager im Automobilbereich steht bei der 16.000-Euro-Frage. Günther Jauch will von seinem Studiogast wissen:

Bei welchem Fußball-Wettbewerb wurden nur 28 der 51 Elfmeter verwandelt?

A: Frauen-EM 2025

B: Männer-Bundesliga 2024/25

C: Männer-EM 2024

D: Frauen-Bundesliga 2024/25

WWM-Kandidat weiß richtige Antwort nicht

Uwe Schmitz überlegt kurz und tendiert schließlich zu Antwortmöglichkeit D: Frauen-Bundesliga 2024/25. Um sicher zu gehen, will er seinen Telefonjoker nutzen. Ein früherer Vorgesetzter des WWM-Kandidaten soll ihm bei der Auflösung helfen. Der Joker rät ihm zu Antwortmöglichkeit A: Frauen-EM 2025, betont jedoch, sich nicht sicher zu sein.

"Wer wird Millionär?": Frauen-EM 2025 als Auflösung

Uwe Schmitz vertraut seinem Joker und lässt A: Frauen-EM 2025 einloggen. Tatsächlich handelt es sich dabei um die korrekte Lösung und der Quiz-Kandidat darf zur 32.000-Euro-Frage voranschreiten.

Bei der Europameisterschaft im Frauenfußball wurden 2025 viele Elfmeter versemmelt. © imago/ABACAPRESS

Günther Jauch verrät, die Frauen-EM 2025 selbst verfolgt zu haben. Er äußert in Bezug auf die richtige Antwort: "Es war Wahnsinn, was bei der Frauen-EM 2025 an Elfern vergeigt wurde. Da gab es ein Spiel, das war das Viertelfinale zwischen England und Schweden, da haben die neun von 14 Elfern verschossen. [...] Es war schon der Wahnsinn, wie schlecht zum Teil diese Elfer geschossen wurden."