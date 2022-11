Noch vor TV-Ausstrahlung: Erster Zoff bei "Promi Big Brother"

Die neue Staffel "Promi Big Brother" verspricht ziemlich krawallig zu werden, wie vorab veröffentlichte Szenen zeigen. Unter den Kandidaten ist noch vor Ausstrahlung der ersten Folge Streit ausgebrochen. Auslöser ist Influencer Jeremy Fragrance, der sich bei der Klamottenauswahl als Diva entpuppt.

Der Frieden bei "Promi Big Brother" 2022 hat nach dem Einzug der ersten VIP-Kandidaten offenbar nicht lange gehalten. Zwar startet die Trash-Show erst am Freitagabend (18. November) auf Sat.1, doch im Container kam es schon vor der ersten TV-Ausstrahlung zu lautstarkem Zoff. Was ist passiert?

"Das ist asozial": VIPs zoffen sich bei "Promi Big Brother"

Normalerweise zeigen sich die Teilnehmer zu Anfang noch von ihrer charmanten und netten Seite, beschnuppern ihre Konkurrenten erstmal. Doch ein Promi legt einen krawalligen Start hin und steckt damit seine Grenzen ab: Jeremy Fragrance. Der Parfüm-Influencer will partout nicht in die vom Sender zur Verfügung gestellten Klamotten schlüpfen und provoziert die VIPs mit einem echten Diva-Moment.

Der Sender Sat.1 hat Szenen des Streits vorab veröffentlicht. Offenbar ist der Kleidungsstil der aktuellen Staffel nicht gut genug für Jeremy Fragrance, er verweigert das Umziehen. Kandidatin Walentina Doronina findet das nicht in Ordnung und befürchtet deshalb Konsequenzen für die ganze Gruppe. "Das ist asozial. Wenn wir alle darunter leiden, nur weil du deinen schei* Anzug anlassen möchtest, dann sieht es aber anders aus."

Jeremy Fragrance will nicht auf "Signatur Look" verzichten: "Anzug bleibt"

Dem Parfüm-Influencer scheint die Meinung der Promis jedoch herzlich egal zu sein, er will seinen Willen durchsetzen. "Hey Leute, ihr müsst es einfach mal checken. [...] Ich werde meinen Anzug anbehalten und mich nicht umziehen." Für Jeremy Fragrance sei seine Aufmachung sein "Signatur Look". Warum er sich so zickig zeigt, wird schnell deutlich: Es geht um Aufmerksamkeit. "Das könnte ja eher hilfreich sein, dass ich dadurch noch bekannter werde."

Jay Khan versucht, die Situation zu entspannen und seinem Konkurrenten ins Gewissen zu reden, doch das ist wohl vergebene Liebesmüh. "Thema ist gegessen, Anzug bleibt, Punkt", lautet die Ansage von Jeremy Fragrance an die "Promi Big Brother"-Kandidaten. Da wird wohl noch einiges auf die VIPs zukommen, wenn sich der Querulant bei jeder Regel des großen Bruders derart störrisch zeigt – und dabei ist die erste Folge noch nicht mal im TV gelaufen...