Nippelblitzer in Cannes: Heidi Klum zeigt sich ohne BH auf dem roten Teppich

Heidi Klum lief in einem gewagten gelben Cut-Out-Kleid über den roten Teppich in Cannes. Als die Model-Mama das fließende Cape in Szene setzen wollte und dafür die Arme hob, verrutschte das Kleid an der falschen Stelle – ihr Nippel blitzte hervor.

25. Mai 2023 - 07:32 Uhr | AZ/spot

Heidi Klum in ihrem gewagten gelben Cut-Out-Kleid in Cannes. © imago/Future Image