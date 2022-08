Nino de Angelo: Warum der Alkohol wieder in seinem Leben ist

"Jenseits von Eden"-Sänger Nino de Angelo hat nach einem halben Jahr Alkohol-Abstinenz wieder Lust auf ein paar kühle Drinks und gönnt sich nun wieder ein paar Glaserl.

Er ist ein Genussmensch und will das Leben in vollen Zügen (und Gläsern) genießen. Schlager-Star Nino de Angelo hat seine sechsmonatige Alkohol-Pause wieder beendet. Eigentlich hatte der 57-Jährige der flüssigen Droge nach 40 Jahren abgeschworen. Eigentlich...

Deshalb trinkt Nino de Angelo wieder Wein und Gin Tonic

"Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser! Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic", sagt Nino de Angelo zu "Bild". Eine Aussage, die lustig klingen mag, aber die Folgen von Alkoholkonsum verharmlost. Wie schädlich Ethanol ist, müsste Nino de Angelo selbst am besten wissen.

Die Gesundheit ist das höchste Gut – und um dieses stand es bei Nino de Angelo nicht immer gut. Der 58-Jährige bekam bereits drei Herz-Bypässe, leidet an der Lungenkrankheit COPD und will weiterhin das Rauchen nicht aufgeben.

Nino de Angelo: "Das Leben ist zu kurz"

Warum der Alkohol wieder eine Rolle bei ihm spielt, erklärt der Sänger so: "Das Leben ist zu kurz, um auf die schönen Dinge des Lebens zu verzichten. Dazu gehören für mich nun mal ein guter Drink und eine edle Zigarre."

Keine Abstürze mehr: Nino de Angelo will nicht mit dem Konsum übertreiben

Aber: Nino de Angelo will alkoholische Getränke nur noch in Maßen zu sich nehmen. "Wenn ich es nicht übertreibe, ist mein Konsum für mich völlig in Ordnung. Ich kann natürlich nicht für andere Menschen sprechen und will niemanden zum Trinken animieren."