Nino de Angelo teilt schockierendes Fake-Video: Schlagersänger für tot erklärt

In einem makabren Youtube-Video ist der Tod von Nino de Angelo verkündet worden. Der Schlagersänger ist allerdings quicklebendig. Via Instagram teilt er den erschreckenden Inhalt und heizt damit eine Diskussion unter den Fans an.

Heutzutage können sich falsche Meldungen rasend schnell über soziale Medien verbreiten – auch Prominente bleiben nicht davon verschont. Nun hat es Nino de Angelo getroffen, über den ein bizarres Video auf Youtube gepostet wurde. Der Sänger wurde darin für tot erklärt. Wie geht er damit um? Und warum wird er auf Instagram von seinen eigenen Fans attackiert?

Geschmackloser Youtube-Clip über Schlagersänger: "Nino de Angelo ist tot"

"Nino de Angelo (†60) ist tot!" Mit diesem Titel hat ein geschmackloser Clip auf der Videoplattform Youtube versucht, Klicks abzustauben. Doch der Schlagerstar ist nicht verstorben, er wurde Opfer von Fake-News. Auf seinem Instagram-Kanal hat er nun einen Screenshot der Meldung gepostet und damit eine Diskussion unter seinen Followern verursacht.

Auf dem Ausschnitt des mittlerweile gelöschten Videos ist eine Trauergemeinde zu sehen, dazu ein offenbar gefälschtes Foto von Nino de Angelo in einem schwarzen Rahmen mit schwarzem Trauerflor. Als Rednerin für die vorgetäuschte Beerdigung haben die Macher des makabren Clips Grünen-Politikerin Renate Künast abgebildet.

Fake-Video schockiert Nino de Angelo: "In was für einer Welt leben wir?"

Nino de Angelo scherzt über die gefälschte Todesanzeige und schreibt dazu auf Instagram: "Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen." Am 1. Juli tritt er in der Show "Schlagerboom" auf. Ob er sich dort zu dem geschmacklosen Video äußern wird, bleibt abzuwarten. In seinem Kommentar dazu macht er jedoch deutlich, dass er darüber wohl nicht nur lachen kann. "Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile."

Fans des 59-Jährigen zeigen sich in den Kommentaren des Instagram-Beitrags schockiert. "Das ist wirklich unmöglich, was sind das alles für kranke Menschen", fragt ein Follower dazu. Ein weiterer User schreibt: "Ich bin wütend und sprachlos! Aber wie heißt es so schön? Totgesagte leben länger."

Nino de Angelo kassiert Kritik von Fan: "Deine Reaktion macht mich traurig"

Doch für seinen Post bekommt Nino de Angelo auch Kritik und gerät deshalb sogar in eine Diskussion. "Finde ich nicht gut, so etwas postet man nicht", wütet ein Fan gegen den Sänger. Doch der Schlagerstar will sich das offenbar nicht gefallen lassen und feuert zurück: "Aber eine Todesanzeige ins Netz stellen von jemandem, der noch lebt, findest du gut oder was?" Der Kritiker verteidigt daraufhin seine Meinung und erklärt: "Verstehe deine Reaktion nicht, ich bin ein großer Fan von dir und hab mich sehr erschrocken, als ich das gesehen habe. Darum habe ich gesagt, so etwas postet man nicht. [...] Deine Reaktion auf mich macht mich traurig." Ob die Diskussion damit beendet ist, bleibt abzuwarten. Die meisten Fans dürften jedoch froh sein, dass sich das Youtube-Video als falsch herausgestellt hat.