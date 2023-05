Nino de Angelo: "Manchmal braucht es auch eine halbe Flasche Whiskey"

Nino de Angelo ist zurück und begibt sich in seinem neuen Album "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" auf eine Reise in seine Vergangenheit. Im AZ-Interview spricht der 59-Jährige über seine Karriere, seine Beziehung zum Alkohol und seine Heiratspläne mit Freundin Simone.

Bei Nino de Angelo wird es in diesem Jahr wohl nicht langweilig werden. Der "Jenseits von Eden"-Sänger bringt ein neues Album auf den Markt und geht auf Tournee. Auch privat gibt es für den Musiker Grund zum Feiern.

AZ: Sie sind bereits auf Ihrem letzten Album "Gesegnet und Verflucht" sehr persönlich geworden. Wie wichtig ist Ihnen Authentizität in Ihrer Musik?

NINO DE ANGELO: Das steht bei mir an erster Stelle. Wenn ich nicht authentisch und autobiografisch bin, habe ich keinen Erfolg. Wenn ich irgendwas mache, woran mein Herz nicht hängt, funktioniert es nicht. Das habe ich nach der ganzen Zeit herausgefunden. Wenn ich den Leuten irgendwas vorgaukle oder vorsinge, was mich nicht widerspiegelt, klappt das nicht. Ich muss so authentisch wie möglich sein, damit der Funke überspringt und damit die Magie entsteht, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Sie haben sich damals dazu entschieden, die Rolle des Publikumslieblings aufzugeben und ihr eigenes Ding zu machen. Haben Sie diese Entscheidung nach allen Höhen und Tiefen seither jemals bereut?

Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es gibt da so ein schönes Sprichwort im Amerikanischen: "Everybody's darling, everybody's asshole". Und so habe ich das auch empfunden. Wenn man versucht, es allen recht zu machen, bleibt man auf der Strecke. Man muss da wirklich egoistisch genug sein, um zu sagen: "In erster Linie muss mir meine Kunst gefallen." Es muss mich überzeugen, sonst kann ich andere nicht überzeugen. Andere Menschen kommen damit klar und verdienen meinetwegen auch viel Respekt und viel Geld damit. Aber das ist nicht mein Ding.

Nino de Angelo über neues Album: "Grausam und erschreckend authentisch"

Das heißt, in ihrem neuen Album können die Fans auch wieder mit persönlichen Texten rechnen?

Ja, es ist grausam und erschreckend authentisch. Ich nehme ja auch kein Blatt vor den Mund und schreibe frei Schnauze. So wie ich es gut finde. Ich versuche, eine Sprache zu sprechen, die jeder versteht. Es gibt auch viele Künstler und Texter, die sprechen eine Sprache, die mir persönlich zu intellektuell ist. Sowas wie Grönemeyer finde ich ganz toll, toller Künstler, aber wenn ich mir da den letzten Song anhöre, verstehe ich nur Bahnhof. Ich weiß auch nicht, was das sein soll.

Sie haben sich auch für die neuen Texte mit vielen Themen aus ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Wie war es, noch einmal in diese schlimmen Momente einzutauchen?

Das ist eine tolle Frage, weil es wirklich nicht einfach ist, sein Leben immer wieder Revue passieren zu lassen. Das kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn vieles wieder hochkocht. Und man muss es ja hochkochen lassen. Es ist nicht einfach, sich an diese schmerzhaften Situationen zu erinnern oder an Phasen, die nicht so toll waren und daraus dann in dreieinhalb Minuten eine Story zu basteln, die das Ganze auch widerspiegelt.

Wie gehen Sie damit um?

Mittlerweile habe ich einen Dreh gefunden, wie ich es nicht mehr so nah an mich ranlasse. Ich betrachte es so, als würde ich mich als dritte Person in dieser Situation selber sehen. So versuche ich es dann auch zu schreiben. Vielleicht wäre es nicht so einfach gewesen, es aufzuschreiben, wenn es gerade erst passiert wäre. Aber mit einem gewissen Abstand schaut man da mit weisem Blick und mit Erhabenheit drüber. Was mich aber Überwindung gekostet hat, war, wieder so tief einzutauchen. Man muss ganz tief in sich gehen und das klappt manchmal nicht. Manchmal braucht es auch eine halbe Flasche Whiskey, bis man wieder an dem Punkt angekommen ist, wo man genau dieses Gefühl erlebt.

Nino de Angelo: "Nüchtern betrachtet war es besoffen manchmal doch besser"

Sie hatten ja vor ein paar Monaten angekündigt, dass Sie sich in die Abstinenz begeben. Haben Sie das wieder aufgegeben?

Ja, ich habe ja gesagt "nüchtern betrachtet war es besoffen manchmal doch besser" und das ist tatsächlich so. Das heißt aber nicht, dass ich mich ins Jenseits trinke. Ich war nie Alkoholiker. Jedenfalls empfinde ich das so. Auch wenn viele das anders sehen. Aber Alkoholiker ticken doch anders als ich. Ich habe auch Momente, da denke ich "so, jetzt könnte ich auch mal wieder ein halbes Jahr keinen Alkohol vertragen". Ich spiele nicht damit, aber ich mache es so, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Solange es mich körperlich nicht beeinflusst oder mir die Kräfte raubt, ist das in Ordnung. Ich trinke gerne in kreativen Phasen, aber wenn die vorbei sind, bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe, nichts mehr trinke und wieder ein bisschen Sport mache. Ich habe auch so viel zu tun und es stehen so viele Termine an, da kann ich ja nicht besoffen auftauchen. Das ist etwas, was ich nicht mache. Professionell arbeiten kannst du nur nüchtern.

Für die Ballade "Der verlorene Sohn" haben Sie auf Netflix recherchiert und sich ganz viele Ritterfilme angesehen. Warum?

Ja, das war schon so eine schlimme Zeit, das Mittelalter. Das fasziniert mich einfach. Es war brutal, wie man da damals vorgegangen ist und welche Rolle die Kirche gespielt hat. Da macht man sich schon Gedanken, ob das so alles richtig war. Jedes Mal, wenn ich solche Mittelalter-Filme sehe, denke ich mir, ich hätte in der Zeit schonmal gelebt. Ich glaube ja auch an Reinkarnation und daran, dass die Seele unsterblich ist und von Ewigkeit zu Ewigkeit wandert.

Das ist auch der Titel ihres neuen Albums, "Von Ewigkeit zu Ewigkeit".

Ja. Dass der Körper irgendwann schlapp macht, das ist klar. Aber die Seele lebt immer weiter. Davon bin ich voll überzeugt. Deswegen fand ich diesen Titel auch passend. Wie gerade schon erwähnt, glaube ich, dass ich schon mehrmals gelebt habe. Jeder Mensch hat eine Mission und kommt immer wieder zurück. Ich weiß nicht, ob die Seele jemals zur Ruhe kommt. Aber vielleicht gibt es ja diesen ewigen Frieden der Seele, bin gespannt, ob ich den finde.

Haben Sie einen Wunsch für Ihr nächstes Leben?

Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber wenn ich mir so meine Hunde anschaue... Die haben echt ein geiles Leben. Fressen, Gassi gehen, Schlafen. Will ich ein Adler sein? Ne. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich fühle mich dem Wolf sehr verbunden, also vielleicht ein Wolf, der dann irgendwann mal geschossen wird.

Würden Sie Ihren Favoriten bei den Ritterfilmen mit uns teilen?

Ja! Mein Favorit ist "Knightfall". Das war Wahnsinn. Der hat auch die Inspiration für die Ballade geliefert.

"Dieses Hochzeitsding muss bei mir nicht mehr sein"

Ihr letztes Album war ein Riesenerfolg. Glauben Sie, dass Sie das noch toppen können?

Ja, auf jeden Fall. Sonst könnte ich ja aufhören und sagen "okay, das war's". Ob man es direkt toppen kann, weiß ich nicht. Aber man macht es anders. Das ist nämlich der Fehler, den man macht, wenn man Erfolg hat. Man denkt "das lief super, das müssen wir jetzt toppen". Das haben die damals auch immer bei "Jenseits von Eden" gemacht. Da kam dann "wir brauchen ein neues Jenseits von Eden". Das ist falsch. Wir brauchen ein anderes. Man kann den Erfolg in einer anderen Form toppen und daran arbeite ich. Deswegen versuche ich auch, facettenreich zu sein. Eigentlich erzähle ich immer die gleiche Geschichte, nur anders verpackt. Ich könnte mir nicht vorstellen über die Sonne, den Strand und das Meer zu singen. Vielleicht über den peitschenden Regen und den Sturm. Bei mir muss es immer mystisch und ein bisschen dramatisch sein.

Ihre Fans dürfen sich auch auf ein Duett mit Sotiria freuen. Wie kam es dazu?

Ich kenne Sotiria schon eine ganze Weile und finde sie als Künstlerin toll. Wir hatten schon angedacht ein Duett zu machen, wir wussten nur noch nicht, welchen Song wir nehmen. Und dann habe ich "Memento Mori" vorgeschlagen, weil sie ja ein bisschen gothicmäßig daherkommt und es auch gut zu ihr passt. Sie trägt ja viel schwarz. In unserem Musikvideo auch rot. Rot und schwarz ist immer gut. Sehr teuflisch. Sie hat es auch ganz toll gesungen. Ihre Stimme lässt sich sehr gut mit meiner mischen. Sehr hitverdächtig das Ding. Es wird ein Kracher.

Gibt es noch jemanden, mit dem Sie gerne ein Duett aufnehmen würden?

Ja. Und zwar heißt der letzte Track auf meinem Album "Wer weiß das schon?". Das ist die einzige Coverversion, die ich gemacht habe. Ist von Till Lindemann. Ich habe meine eigene Version gemacht, aber ich glaube, wenn man uns zusammen nimmt für diesen Song... das könnte eine spannende Mischung werden. Darauf würde ich mich freuen. Oder Miley Cyrus. Das ist eine sehr außergewöhnliche Musikerin mit einer sehr außergewöhnlichen Stimme. Das wird wohl nie passieren, aber wenn ich mir einen internationalen Künstler aussuchen dürfte, dann sie.

Es geht für Sie dieses Jahr auch noch auf Tournee. Steht sonst noch irgendwas Spannendes an? Geburtstage? Hochzeiten?

Was auf jeden Fall groß gefeiert wird, ist mein Geburtstag am 18. Dezember, da werde ich 60. Den muss man auf jeden Fall ausgiebig feiern. Vor dem Geburtstag habe ich auch noch eine Tournee. Die wird, denke ich, sehr erfolgreich sein. Wir sind alle sehr zufrieden mit den Ticketverkäufen und planen schon fürs nächste Jahr. Das ist eigentlich der größte Schritt in meiner Karriere, nach so vielen Jahren. Ich bin seit 40 Jahren dabei, aber es ist mir nie gelungen, eine eigene Headliner-Tournee mit einer Rockband zu spielen. Das war immer mein Traum und den erfülle ich jetzt.

Geht Ihre Freundin Simone auch mit auf die Tournee?

Simone ist immer da, wo ich auch bin. Außer ich gehe auf Toilette.

Wie sieht es denn aktuell mit den Hochzeitsplänen aus?

Das weiß ich nicht. Das habe ich mit Simone ja auch schon oft besprochen. Aber wenn man viermal verheiratet war bzw. viermal geschieden ist, dann lastet da vielleicht doch ein kleiner Fluch auf dem Heiraten. Wir sind glücklich und wir bleiben zusammen – auch ohne Trauschein. Wir haben so eine innige Beziehung, ich weiß nicht, was eine Hochzeit da jetzt noch besser machen sollte. Dieses Hochzeitsding muss bei mir nicht mehr sein. Es kann sein, aber es muss nicht. Da sind Simone und ich uns einig.