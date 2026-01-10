Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher ist im Dschungelcamp 2026 dabei. Woher kennt man die Münchnerin eigentlich? Und was ist über ihr Privatleben und ihre Kinder bekannt?

Nicole Belstler-Boettcher feierte als Schauspielerin große Erfolge. Was ist über ihr Privatleben bekannt?

Als Schauspielerin in Serien in Soaps hat sich Nicole Belstler-Boettcher einen Namen gemacht. Das Talent wurde der Frohnatur in die Wiege gelegt – auch ihre Mutter ist eine gefeierte Schauspielerin. Jetzt wagt die 62-Jährige den Gang zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die AZ hat die Dschungelcamp-Kandidatin genau unter die Lupe genommen.

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher im RTL-Dschungelcamp

Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2026 hat Nicole Belstler-Boettcher einen lukrativen Job ergattert. Das ist für die Schauspielerin aber nicht selbstverständlich, denn nur wenige Wochen vor ihrem Einzug verriet sie der AZ: "Wir unoperierten Frauen über 60 werden ja gerne im deutschen Fernsehen vergessen." Nun darf sie an der Seite von Kolleginnen wie Simone Ballack oder Mirja du Mont beweisen, was in ihr steckt.

Töchter kommen nicht als Begleitung mit nach Australien

Ihr Australien-Abenteuer erlebt Nicole Belstler-Boettcher ohne ihre Töchter. Wie sie vor ihrem Abflug nach Down Under ausgeplaudert hat, bleiben die beiden in Deutschland. "Ich hätte liebend gerne meine Töchter mitgenommen, was leider bei meiner Großen wegen meines Enkels nicht geht und bei meiner 'Kleinen' nicht, da sie Klausuren-Zeit in der Uni hat", schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

"Dafür hält mir meine wunderbare Thalia den Rücken zu Hause frei und kümmert sich neben der Uni noch um meinen Hund und unser Zuhause und meine großartige Mama füttert meine Kater."

Herkunft von Nicole Belstler-Boettcher: Bekannte Mutter und früher Tod des Vaters

Nicole Belstler-Boettcher wurde am 6. März 1963 in West-Berlin geboren. Ihr voller Name lautet Marnie-Nicole Belstler-Boettcher. Sie ist die Tochter der bekannten Schauspielerin Grit Boettcher und des Fernsehredakteurs Wolfgang Belstler. Ihre Mutter begann ihre Kino- und TV-Karriere in den Fünfzigern – bekannt wurde sie vor allem mit Serien wie "Ein verrücktes Paar" oder Filmen wie "Drei Männer im Schnee".

Nicole Belstler-Boettchers Vater starb im Alter von nur 42 Jahren an Leukämie. Bei ihrer Mutter wurde 2019 heller Hautkrebs auf der Nase festgestellt. Grit Boettcher ließ den Tumor operativ entfernen. Der Eingriff verlief erfolgreich.

Wer ist der Ex-Partner und Vater der Kinder?

Nicole Belstler-Boettcher und ihre bekannte Mama pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Das Mutter-Tochter-Duo lebt gemeinsam mit Nicoles Bruder Tristan in einem großen Haus in Ismaning bei München. Belstler-Boettcher hat zwei Töchter, Lesja und Thalia. Zum Vater der Kinder gibt es keine öffentlichen Angaben.

Nicole lebt seit Jahren vom Ex-Partner und dem Vater ihrer Töchter getrennt. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus und ob sie vergeben oder gar verheiratet ist, ist öffentlich nichts bekannt. 2021 offenbarte die Schauspielerin noch: "Ich bin Single und seit einem Jahr hat mich niemand berührt."

Nicole Belstler-Boettcher mt ihrer Mutter Grit Boettcher im März 2017. © imago/Weißfuß

Vom Journalismus in die Schauspielerei: Die beruflichen Anfänge

In ihrer Kindheit besuchte Nicole Belstler-Boettcher laut " " die Ballettschule Mirau in Berlin. Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr wuchs die heutige Münchnerin in der deutschen Hauptstadt auf. 1985 trat sie ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk an. Es folgte eine Tätigkeit als Redakteurin und ein Germanistik- und Kunstgeschichte-Studium.

1988 war Belstler-Boettcher in der Serie "Die schnelle Gerdi" von Michael Verhoeven zu sehen. Anfang der Neunziger nahm sie drei Jahre lang Schauspielunterricht bei Theater-Bekanntheit Käthe Jaenicke.

"Traumschiff", "Marienhof" und "Tatort": Woher kennt man Nicole Belstler-Boettcher?

Einem breiten Publikum wurde Nicole Belstler-Boettcher ab 1994 als "Sandra Behrens" in der ARD-Vorabendserie "Marienhof" bekannt. Diese Rolle verkörperte sie mit wenigen Unterbrechungen über 17 Jahre. Auch in Erfolgsformaten wie "Das Traumschiff" (1990), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1992), "In aller Freundschaft" (2009), "Tatort" (2010) und "Hubert und Staller" (2018) war die Schauspielerin zu sehen.

Auf der Theaterbühne stand Belstler-Boettcher von 1991 bis 1992 im Rahmen von Auftritten in der Komödie im Bayerischen Hof. 1995 wurde Belstler-Boettcher eine weitere große Ehre zuteil. Unter vielen Mitbewerbern wurde sie als erste und einzige Frau beim neuen Musiksender VIVA II engagiert.

Nicole Belstler-Boettcher (hinten, Mitte) und ihre Kollegen der Vorabendserie "Marienhof". © imago/United Archives

Schritte ins Reality-TV: Nicole Belstler-Boettcher bei "Promi Big Brother" 2018

Im August 2018 nahm Nicole Belstler-Boettcher an der 6. Staffel von "Promi Big Brother" teil. In der Show fiel die Schauspielerin mit sehr emotionalen Reaktionen auf. Als sie wegen eines Splitters im Finger von Mitkandidatin Silvia Wollny verarztet wurde, schrie sie hysterisch: "Ich brauche echt was zum Desinfizieren!" Dabei trat sie mehrfach gegen eine Wand. Am Ende wurde die ehemalige "Marienhof"-Darstellerin Neunte bei "Promi Big Brother".