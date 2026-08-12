Neuheit zur Wiesn 2026: Ehefrau von "Sturm der Liebe"-Star feiert besondere Premiere

Für Corinna Binzer gehört das Oktoberfest zur schönsten Zeit des Jahres. Die Ehefrau von "Sturm der Liebe"-Star Sepp Schauer hat ihre Passion zum Beruf gemacht und arbeitet als Moderatorin auf der Wiesn. Für 2026 hat sie sich nun etwas ganz Besonderes vorgenommen.

"O'zapft is!" Dieser Ausruf schallt in wenigen Wochen wieder über die Münchner Theresienwiese und Feierwütige aus der ganzen Welt strömen in die bayerische Landeshauptstadt. Am 19. September wird das 191. Oktoberfest eröffnet. Heuer erwarten die Besucher wieder Neuheiten zur Wiesn – eine davon gibt es sogar schon vor dem Anstich. Was hat Corinna Binzer, Ehefrau von Schauspieler Sepp Schauer, damit zu tun?

Neues Magazin zum Oktoberfest: Corinna Binzer verrät der AZ Details

Die 59-Jährige hat sich als Schauspielerin und Moderatorin einen Namen gemacht. Zum Start der Wiesn feiert Corinna Binzer nun eine besondere Premiere: Gemeinsam mit Verlegerin Michaela Hammel bringt sie ein eigenes Magazin für das größte Volksfest der Welt auf den Markt. Der Titel ist so simpel wie einprägsam: "Oktoberfest – Das Magazin zur Wiesn 2026".

Was erwartet Wiesn-Begeisterte in dem 108 Seiten starken Magazin, das ab dem 18. August im Handel erhältlich ist? "Wir wollen zeigen, wie schön die Wiesn ist – samt Brauchtum und Tradition", erzählt Corinna Binzer im exklusiven Vorab-Gespräch der AZ. "Im Magazin steckt sehr viel Liebe und Leidenschaft drin sowie außergewöhnlich schöne Fotos." Es werden auch Fakten rund um das beliebte Volksfest recherchiert, aber das Magazin soll nicht als Info-Plattform dienen. "Die gibt es ja im Internet", sagt die Ehefrau von "Sturm der Liebe"-Star Sepp Schauer augenzwinkernd.

Das Oktoberfest-Magazin feiert heuer Premiere. Künftig soll es einmal im Jahr erscheinen. © Michaela Hammel, Stefan Pabst

Ehefrau von "Sturm der Liebe"-Star brennt für die Wiesn: "Hat mich immer fasziniert"

Verlegerin Michaela Hammel stammt zwar nicht aus München, bringt aber viel Liebe für Bayern und das Oktoberfest mit. Corinna Binzer, die als Autorin für das Magazin schreibt, schwärmt von der gemeinsamen Arbeit: "Wir haben uns [...] sehr gut ergänzt, waren immer im Austausch, ich durfte meine Ideen einbringen. Wir haben viel gelacht und waren geistig ständig gemeinsam auf der Wiesn." Die Zeitschrift soll künftig einmal im Jahr erscheinen.

Für Corinna Binzer hat das größte Volksfest der Welt bereits seit Kindheitstagen eine ganz besondere Bedeutung. "Es hat mich fasziniert und tut es immer noch, in diese ganz eigene Welt einzutauchen", erzählt die Schauspielerin der AZ. "Die Gerüche, die einem um die Nase wehen, die Geräuschkulisse, die einem ins Ohr steigt, die unterschiedlichsten Menschen verschiedenster Nationen zu beobachten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und meine eigenen Familientraditionen, die wir auf diesem Fest immer zelebriert haben und zum Teil immer noch versuchen abzuhalten."

Auch beruflich ist Binzer mit dem Oktoberfest verwoben. Als Bedienung arbeitete sie 13 Jahre im Löwenbräu-Festzelt. 2024 und 2025 war sie täglich als Wiesn-Moderatorin für münchen.tv im Einsatz und wird auch dieses Jahr wieder vom Festgelände senden. Dennoch betont die Autorin und Schauspielerin: "Das Oktoberfest wird für mich nie nur rein beruflich sein. Das ist eine wunderbare Kombination." Besonders freue sie sich darauf, "täglich abends live aus dem Zelt zu senden und vorher übers Gelände zu bummeln, Kollegen und Freunde zu besuchen".

Auch 2026 wird Corinna Binzer auf der Wiesn wieder vor der Kamera stehen. © Alexander Reich/münchen.tv

Zweisamkeit mit Ehemann Sepp Schauer: Das sagt Corinna Binzer

Wie findet Corinna Binzer bei diesem hohen Arbeitspensum noch Zeit für ihren Ehemann? Immerhin ist Sepp Schauer durch seine Rolle als "Alfons Sonnbichler" bei "Sturm der Liebe" und seine Bühnen-Auftritte ebenfalls sehr gefragt. "Wir versuchen uns ganz bewusst Zweisamkeit zu nehmen", erklärt Binzer der AZ. "Dafür reservieren wir uns eigentlich immer einen Wochenendtag. Da lieben wir es, lange zu frühstücken und eine Serie zu streamen." Auch einen Ausflug auf den Golfplatz unternehmen die beiden bei passendem Wetter gerne. Doch in den nächsten Wochen dürfte dafür wenig Zeit bleiben, denn die Wiesn steht vor der Tür. Im Anschluss kehrt für das Promi-Paar sicherlich wieder etwas mehr Ruhe ein.