Neues Familienmitglied für Heidi Klum: Ehemann Tom nicht begeistert

Heidi Klum hat allen Grund zu strahlen: Das Topmodel hat ein neues Familienmitglied präsentiert. Ehemann Tom Kaulitz war zu Beginn nur wenig begeistert.

Ostern hielt für Heidi Klum (52) etwas ganz Besonderes bereit: Sie hat einen neuen Hund adoptiert. Auf Instagram teilte die "Germany's next Topmodel"-Chefin ein Video, in dem sie mit dem um ihren Bauch durch die Straßen New Yorks läuft. Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht und wünschte ihren Fans frohe Ostern. "Ich habe diesen sechs Monate alten Flauschball Fritz adoptiert", schreibt das Model zu dem Beitrag.

Gefunden habe Klum das Hündchen in einer temporären Adoptionsstelle in der Nähe ihres Studios in New York. Mehr als 50 Hunde seien dort an einem Tag vermittelt worden - bis auf einen. "Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig", schildert sie. Kurzerhand nahm sie ihn deshalb bei sich auf.

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Ehemann Tom Kaulitz musste erst überzeugt werden

Die Entscheidung für den Yorkshire-Terrier-Mix konnte sie aber natürlich nicht ganz allein treffen. Ehemann Tom Kaulitz (36) stand dem Familienzuwachs offenbar zunächst skeptisch gegenüber. "Ich musste meinen Mann erst überzeugen, denn ich weiß, er hat Recht... aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen", erzählt Klum.

Der neue Welpe trifft im Hause Klum-Kaulitz viele weitere Vierbeiner: Seit September 2023 gehören die beiden Deutsch-Kurzhaar-Hunde Uschi und Jäger zur Familie. Heidi Klum hatte die Welpen ihrem Mann damals zum Geburtstag geschenkt. Und auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz ist ein echter Hundefreund und hat kürzlich tierischen Nachwuchs bekommen. Erst im Dezember adoptierte der Tokio-Hotel-Sänger die Englische Bulldogge Alvin Browndot aus dem Tierheim als Begleiter für seine erste Hündin Alfia Pearlpop.

Heidi Klum: Schwerer Verlust liegt hinter der Familie

Die Familie musste aber auch schon schwere Verluste verarbeiten. Anfang des Jahres 2023 starben innerhalb kürzester Zeit alle drei Familienhunde: Der Irische Wolfshund Capper mit 15 Jahren, kurz darauf Bills Bulldogge Stitch und noch am selben Tag der zweite Wolfshund Anton. "Innerhalb von zwei Wochen haben wir unser ganzes Rudel verloren, unsere geliebten kleinen Babys", trauerte Tom Kaulitz damals im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Seine Ehefrau erklärte danach, weitere Hunde seien vorerst nicht geplant.