Neues Ermittler-Duo bei "Die Rosenheim-Cops": Die AZ kennt die Hintergründe 

Die Ermittlerteams bei "Die Rosenheim-Cops" sind eigentlich gesetzt, doch in der 25. Staffel wird ein neues, ungewöhnliches Duo Kriminalfälle lösen. Die AZ weiß, was dahinter steckt.

Mit großer Spannung wird die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" erwartet. Bis zur Ausstrahlung müssen sich die Fans noch etwas gedulden, denn wie das ZDF der AZ bestätigte, werden die brandneuen Folgen ab dem 7. Oktober im TV laufen. Dennoch gibt es einen Grund zur Vorfreude, denn bald wird auch ein neues Ermittler-Team an den Start gehen. Was ist bislang bekannt?

Neues Team bei "Die Rosenheim-Cops" – mit bekannten Gesichtern

Mit Dieter Fischer und Michaela Weingartner als "Anton Stadler" und "Julia Beck" sowie Igor Jeftic und Baran Hevi als "Sven Hansen" und "Kilian Kaya" sind die Teams der Kommissare bei "Die Rosenheim-Cops" festgelegt. Im Wechsel ermitteln die Duos – doch in Staffel 25 wird das durcheinander gemischt. Die AZ weiß: Bald werden Michaela Weingartner und Baran Hevi zusammenarbeiten. Somit werden zwar keine neuen Figuren in dem erfolgreichen Krimi-Format eingeführt, aber das Team gab es in dieser Konstellation bislang noch nicht.

"Wir als Kommissarin Julia Beck und Kommissar Kilian Kaya freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Staffel in zwei Folgen gemeinsam für die Rosenheim Cops ermitteln werden", schreiben die Schauspieler zu einem gemeinsamen Instagram-Foto. Für Michaela Weingartner und Baran Hevi ist es das erste Mal, dass sie als Team drehen. Wann die beiden für die besagten Episoden vor der Kamera stehen werden, ist noch nicht bekannt.

"Julia Beck" und "Kilian Kaya" ermitteln zusammen: Produktion verrät Hintergrund

Aber was steckt dahinter, dass "Julia Beck" und "Kilian Kaya" als Duo ermitteln? Soll damit etwa ein neues Team etabliert werden? Wollen die Serien-Macher damit für mehr Abwechslung sorgen? Die AZ hat bei der Produktion nachgefragt. Eine Sprecherin der Bavaria Fiction GmbH teilt mit, dass die Ermittler aus "organisatorischen Gründen" für zwei Folgen neu zusammengesetzt werden. Igor Jeftic und Dieter Fischer sind in diesen Episoden nicht dabei, die Gründe dafür sind simpel: "In dem betreffenden Drehblock hatte Igor Jeftić Urlaub eingeplant, und Dieter Fischer hatte Theaterverpflichtungen."

Ob dem Publikum das neue Ermittler-Team gefallen wird, bleibt bis zur Ausstrahlung der neuen Staffel abzuwarten. Doch in den Kommentaren geben viele Fans ihre Einschätzung zum Duo Weingartner und Hevi ab und das Ergebnis ist durchwachsen: Während sich einige Zuschauer sehr auf die Zusammenarbeit freuen, sehen andere das wiederum negativ. Vor allem Michaela Weingartner muss – wie so oft in der Vergangenheit – viel Kritik einstecken. Vergangenes Jahr sagte sie dazu der AZ: "Mit sachlicher Kritik habe ich überhaupt kein Problem, das gehört zu meinem Job einfach dazu. Von rein beleidigenden Kommentaren, die in den sozialen Medien schnell und meistens anonym getippt sind, versuche ich mich, so gut es geht, fernzuhalten."

"Rosenheim-Cops"-Abschied von Marisa Burger

Vielleicht werden "Julia Beck" und "Kilian Kaya" mit ihrer Leistung derart überraschen, dass die Zusammenarbeit keine Ausnahme bleiben wird. Und auch prominente Gaststars könnten dazu beitragen, die Folgen noch spannender zu gestalten – für die neue Staffel sind bereits einige bekannt. Dafür müssen sich die Zuschauer von einem absoluten Publikumsliebling verabschieden: Marisa Burger wird "Die Rosenheim-Cops" auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre letzte Folge dürfte von den Fans höchstwahrscheinlich am meisten erwartet werden.