Neuer Partner von Rafaella Nussbaum: Jack Whites Witwe zeigt sich auf der Wiesn verliebt

Bald jährt sich der Tod von Jack White zum ersten Mal. Seine Witwe Rafaella Nussbaum guckt nach vorne – und hat inzwischen einen neuen Mann an ihrer Seite. Auf der Wiesn spricht die zweifache Mutter mit der Abendzeitung über ihren Partner.

Auf der Wiesn 2026 zeigte sich Rafaella Nussbaum schwer verliebt mit ihrem neuen Partner, dem Berliner Unternehmer Jan Kluwe.

Rafaella Nussbaum (41) zählt zu den zahlreichen Promis, die beim diesjährigen Oktoberfest-Auftakt mitfeierten. Auf der Theresienwiese stellte sie am Samstag (19. September) ihren neuen Partner Jan vor, mit dem sie seit fast einem Jahr durchs Leben geht. Nach dem tragischen Tod von Musiklegende Jack White (†85) fand die zweifache Mutter nochmal ihr Glück – und spricht in der Abendzeitung ganz offen über diesen Neuanfang.

Rafaella Nussbaum feiert Pärchen-Premiere auf der Wiesn: "So ein toller Mann"

Zum Anstich in den Wildstuben, für den 2026 Schauspieler Francis Fulton-Smith verantwortlich war, kamen zahlreiche Promis zusammen. Auch Rafaella Nussbaum war unter den Gästen und hatte ihren neuen Partner Jan Kluwe mitgebracht. Für den Berliner Unternehmer und die 41-Jährige war es der erste gemeinsame Pärchen-Auftritt auf dem Oktoberfest. "Es ist in den Wildstuben alles sehr verrückt, aber entspannt. Wir freuen uns auf die Wiesn", ließ Nussbaum die Abendzeitung wissen.

Über den neuen Mann an ihrer Seite sagte die zweifache Mutter: "Jan ist so ein toller Mann. Ich bin so dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe." Nach dem Tod von Jack White fand Nussbaum im Gespräch mit der Abendzeitung emotionale Worte: "Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft sehr wohl steuern."

Tod von Jack White: Wenige Tage zuvor wurde Ehe-Aus publik

Wie inzwischen bekannt ist, hatte sich Rafaella Nussbaum schon lange vor dem offiziellen Ehe-Aus heimlich von Jack White getrennt. Das Paar lebte bis kurz vor seinem Tod im Oktober 2025 noch mit den gemeinsamen Kindern Maximilian Noah (*2019) und Angelina Melody (*2023) unter einem Dach.

Musikproduzent Jack White und seine vierte Frau Rafaella Nussbaum waren 15 Jahre lang ein Paar. Zusammen bekamen sie die Kinder Maximilian Noah (*2019) und Angelina Melody (*2023). © Jens Kalaene/dpa

Ihren neuen Partner Jan Kluwe lernte Rafaella Nussbaum über gemeinsame Freunde kennen. Seit fast einem Jahr gehen sie nun als Paar durchs Leben. Der Berliner Unternehmer brachte ebenfalls eine Tochter mit in die Beziehung.