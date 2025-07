Neuer Miteigentümer: Snoop Dogg kauft sich bei Fußballklub ein

Erst Luka Modrić, jetzt Snoop Dogg: Der walisische Fußballverein Swansea City begrüßt einen weiteren prominenten Miteigentümer. Der Rapper steigt beim Zweitligisten ein.

Ein weiterer Star steigt in den Fußball ein: Rapper Snoop Dogg (53) ist neuer Miteigentümer und Investor des ehemaligen Premier-League-Vereins Swansea City. "Meine Liebe zum Fußball ist allgemein bekannt, aber es ist etwas Besonderes für mich, dass ich mit Swansea City nun auch als Miteigentümer eines Vereins auftrete", .

Eigentümergruppe erhofft sich wachsende Bekanntheit

"Die Geschichte des Vereins und der Region hat mich wirklich sehr angesprochen", sagte der Musiker der Mitteilung zufolge. "Dies ist eine stolze Arbeiterstadt und ein stolzer Verein. Ein Außenseiter, der zurückschlägt, genau wie ich." Die Eigentümergruppe des Klubs gab an, so die Bekanntheit des Zweitligisten steigern zu wollen. Seine "riesige weltweite Fangemeinde und sein Publikum werden uns dabei sicherlich helfen", heißt es.

Bereits am vergangenen Wochenende war Snoop Dogg bei der Vorstellung des neuen Mannschafts-Trikots zu sehen gewesen. Mit seinem Einstieg ist er der zweite prominente Miteigentümer des Vereins - nach Fußballprofi Luka Modrić (39), der erst im April Teilhaber wurde.

Auch diese Promis investierten in Vereine

Neben Snoop Dogg gibt es eine Reihe an weiteren Promis, die in Fußballklubs investiert haben. Kürzlich wagten Claudia Schiffer (54) und Ehemann Matthew Vaughn (54) den Schritt. Die Schauspielerin und der Filmproduzent sind nun Minderheitsanteilseigner des Premier-League-Klubs Brentford FC. Ryan Reynolds (48) und Rob McElhenney (48) übernahmen 2020 den Verein AFC Wrexham, der in diesem Jahr in die zweite englische Liga aufstieg.

Ed Sheeran (34) gehören seit vergangenem Jahr 1,4 Prozent der Anteile des Klubs Ipswich Town. Schon seit der Kindheit feuert er den Klub an und besucht regelmäßig Spiele. Ebenfalls 2024 investierte Drake (38) in den italienischen Verein Venezia FC und bewahrte ihn vor dem drohenden Bankrott.