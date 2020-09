Neuer Look für Mary von Dänemark: Kopiert sie Herzogin Kate?

Auf einer Veranstaltung des WWF hat Kronprinzessin Mary von Dänemark einen neuen Look präsentiert. Damit sieht sie einer anderen royalen Lady verdächtig ähnlich. Kopiert sie etwa den Stil von Herzogin Kate?

Herzogin Kate besuchte am 27.06.2020 das "East Anglias Childrens Hospices" nahe Norwich.

imago images/i Images 4 Herzogin Kate besuchte am 27.06.2020 das "East Anglias Childrens Hospices" nahe Norwich.

Prinzessin Mary von Dänemark besuchte am 31. August eine Veranstaltung in Kopenhagen.

imago images / PPE 4 Prinzessin Mary von Dänemark besuchte am 31. August eine Veranstaltung in Kopenhagen.

Neuer Look für Kronprinzessin Mary von Dänemark.

imago images / PPE 4 Neuer Look für Kronprinzessin Mary von Dänemark.

Am Montag präsentierte sich Mary von Dänemark gewohnt elegant auf einer Veranstaltung in Kopenhagen. Als Präsidentin des "World Wide Fund For Nature" (WWF) verkündete sie im Konferenzzentrum IDA-Conference die Zusammenarbeit der Umweltschutzorganisation mit einer dänischen Firma.

Aber auch der Look der Kronprinzessin erregte Aufmerksamkeit, denn die 48-Jährige zeigte sich etwas verändert. Ihre eigentlich dunkle Haarpracht erstrahlte in einem hellen Braun mit Highlights. Auch modisch setzte Mary von Dänemark neue Akzente mit einer floral gemusterten Bluse und einem blauen Plisseerock.

So ähnlich sehen sich Prinzessin Mary und Herzogin Kate

Damit könnte die dänische Kronprinzessin fast schon als Schwester von Herzogin Kate durchgehen, denn auch die britische Royal-Lady hat sich ihre Mähne mit Highlights aufhellen lassen und setzt in ihrer Garderobe gerne auf Blumenmuster.

Wer kopiert hier wen? Prinzessin Mary von Dänemark und Herzogin Kate sehen fast aus wie Schwestern. © imago images/PPE/i Images/

Ob sich Prinzessin Mary von Herzogin Kate inspirieren ließ? Fest steht: Der neue Look steht beiden royalen Damen ausgezeichnet.