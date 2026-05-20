Neuer Beauty-Tempel am Tegernsee: Promis feiern Eröffnung im Luxushotel

VIP-Eröffnung des neuen, exklusiven "House of Beauty" im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee. Was Schönheit für Promi-Damen wie Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi oder Verena Ofarim bedeutet – und wie stressig ihr Alltag im Leben einer (alleinerziehenden) Mutter aussehen kann.

Anna-Maria Ferchichi und Sylwia Klose mit Tanja und Christian Ehrmann bei der Eröffnung des "House of Beauty" im Parkhotel Egerner Höfe.

API/Michael Tinnefeld via Benjamin Bartz Communications 11 Anna-Maria Ferchichi und Sylwia Klose mit Tanja und Christian Ehrmann bei der Eröffnung des "House of Beauty" im Parkhotel Egerner Höfe.

Während Ehemann Bushido zu Hause auf die Kinder aufpasst, gönnt sie sich einen Mädelstrip zum Tegernsee: Gemeinsam mit Freundin Sylwia Klose, Ehefrau von Fußball-Ass Miroslav Klose, kommt Anna-Maria Ferchichi, die Frau des Rappers, am Dienstagabend ins Parkhotel Egerner Höfe von Tanja und Christian Ehrmann.

Ehemalige Eigentümer-Villa wird zum Schönheits-Tempel am Tegernsee

Der Anlass: Die Eröffnung des nagelneuen "House of Beauty" - einem Tempel rund um die Schönheit, der in der ehemaligen Eigentümer-Villa auf dem Gelände des beliebten Luxushotels am Tegernsee entstanden ist. Dabei war an gleicher Stelle ursprünglich erst eine Klinik mit Schwerpunkt Longevity geplant, erzählt Tanja Ehrmann der AZ.

Weil sich die Suche nach einem Arzt, der die Räume auf Dauer betreuen könnte, aber schwierig gestaltete, warf das Team noch einmal alles um - mit Erfolg. "Von der Idee bis zur Umsetzung hat es drei Jahre gedauert - wir haben heute also Grund zu feiern", so Ehrmann.

Anna-Maria Ferchichi: "Ich gönne mir regelmäßig meine Me-Time"

Schönheit? Hat für die neunfache Mutter Anna Maria Ferchichi auch immer etwas mit Selbstliebe und vor allem -fürsorge zu tun, erzählt sie der AZ: "Ich gönne mir regelmäßig meine Me-Time und brauche das auch, bei dem Haushalt, den wir haben, den Kindern und dem ganzen Wahnsinn - da muss man sich regelmäßig rausnehmen, sonst wird man verrückt", so die 44-jährige Schwester von Sängerin Sarah Connor offen.

Das Paar ist mit seinen acht gemeinsamen Kindern vor wenigen Monaten von Dubai auch nach Grünwald gezogen.

Verena Ofarim: So stressig ist der Alltag als alleinerziehende Mutter

Wie wichtig Zeit für sich als Mutter ist, weiß auch Unternehmerin Verena Ofarim. "Ich bin alleinerziehend und da merke ich schon, gerade zum Ende der Woche - wow, jetzt brauche ich eine Auszeit", sagt die Ex-Frau des in Ungnade gefallenen Musikers und amtierenden Dschungelkönigs Gil Ofarim (verh. 2014 bis 2018) der AZ.

Auch wenn die Kinder alle 14 Tage übers Wochenende bei ihrem Vater seien, im Alltag mache sie alles alleine, so Ofarim. "Aber es läuft ganz gut, weil ich eben weiß, wann ich wieder Zeit für mich brauche und sie mir auch nehme."

Verena Ofarim verrät: "Habe im Gesicht noch nie etwas machen lassen"

Offen zeigt sich die Autorin auch in Sachen Beauty-Geheimnisse: "Ich werde dieses Jahr 40 und habe mir im Gesicht noch nie etwas machen lassen." Stattdessen setze sie auf "Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit" und Öl ziehen am Morgen.

"House of Beauty": Kooperation mit Star-Dermatologe Dr. Stefan Duve

Wer im "House of Beauty" künftig dennoch etwas nachhelfen möchte: Neben High-End-Kosmetik, Hydrafacial und Kryotherapie (Kälte-Behandlung) wird auch der Münchner Dermatologe der Stars, Dr. Stefan Duve, regelmäßig am Tegernsee zu Gast sein und Hotelgäste wie Externe behandeln.

Ebenfalls unter den 80 exklusiven Gästen am Dienstag: Schauspielerin und Tochter von Fritz Wepper (†2024), Sophie Wepper mit Mann David Meister, Marianne Wille (Dallmayr), Ex-Ministerin Marion Kiechle und Sport-Kommentator Marcel Reif (nach einer OP auf Krücken) sowie das Unternehmerpaar Sabine und Ralph Piller.