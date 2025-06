Neue Zähne für Daniela Katzenberger: Sie zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Daniela Katzenberger legt viel Wert auf ihr Äußeres. Das neueste optische Ziel der Kult-Blondine ist ein perfektes Lächeln. Ein Foto zeigt eine auffällige Veränderung ihrer Zähne.

Daniela Katzenberger (38) machte jüngst eine große Veränderung durch. Die Kult-Blondine trainierte hart im Fitnessstudio und kämpfte sich Stück für Stück zum Traumkörper. Der Grund? Die Tochter von Iris Klein (57) wollte an einem Bodybuilder-Contest in Las Vegas teilnehmen – und hierbei natürlich auch den ersten Platz abräumen.

Dafür hat es zwar nicht gereicht, doch der Wettbewerb verhalf ihr zu einer wichtigen Erkenntnis: "Die Katze" will weiterhin an einem gesunden Lebensstil festhalten und hat daher tägliche Sporteinheiten in ihren Alltag integriert. Zweifelsohne legt sie viel Wert auf ihr Äußeres. Und auch ein perfektes Lächeln ist für die Blondine dabei ein Muss, wie sie jetzt zur Schau stellt.

Daniela Katzenberger hat neue Zähne: Große Veränderung durch "neun Metall-Zwerge"

"Damit die Erotik [...] nicht zu kurz kommt, darf ich vorstellen: Meine neuen Mitbewohner. 'Die Katze' und ihre neun Metall-Zwerge", schrieb die 38-Jährige im März laut " " in einer Instagram-Story. Sarkastisch spielte Daniela Katzenberger damit auf eine Zahnspange an, die ihr auf der Hinterseite ihrer Vorderzähne im Oberkiefer befestigt wurde. Jetzt scheint eine große Veränderung im Mund der Blondine eingetreten zu sein. Ein Instagram-Foto zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich. Daniela Katzenberger kommentiert stolz: "Wird langsam, oder?"

Vorher-Nachher-Vergleich: Daniela Katzenberger präsentiert neue Zähne

Zudem schreibt die Frau von Lucas Cordalis (57): "Ganz ohne Veneers und viel Geduld." Daniela Katzenberger ist offenbar zufrieden mit der Veränderung ihrer Zähne seit dem Einsetzen der Spange.

Daniela Katzenberger postete einen Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Zähne. © Instagram/danielakatzenberger

Auf dem Nachher-Bild (im Foto unten) ist zu erkennen, dass die Zähne der Kult-Blondine deutlich gerader sitzen als auf dem Vorher-Bild (im Foto oben).

Kult-Blondine betont: "Hätte es mir auch einfach machen können"

Klar ist: Daniela Katzenberger kann es kaum erwarten, sich die Zahnspange entfernen zu lassen. In ihrem März-Posting meinte sie hierzu: "Ich hätte es mir auch einfach machen können und Veneers drauf klatschen, aber hab ja gesunde Zähne und mit bissel Geduld wird das super. Freue mich mega auf das Ergebnis!" Ein halbes Jahr lang muss die Blondine die Spange insgesamt tragen. Demnach sollte Daniela Katzenberger im September oder Oktober den Weg zum Traumlächeln beendet haben. Die Fans dürfen gespannt sein.