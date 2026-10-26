Neue Wohnung: Michael Schanze kann nach Haus-Rauswurf in Obermenzing bleiben

Nach monatelanger Suche und der Sorge, in München kein passendes Zuhause mehr zu finden, kann Michael Schanze aufatmen. Der Entertainer hat eine neue Bleibe gefunden. Mitte November steht der Umzug an. Seinem vertrauten Stadtteil Obermenzing bleibt er dabei treu.

Für Michael Schanze waren die vergangenen Monate von einer großen Unsicherheit geprägt. Der frühere TV-Showmaster musste sich nach einer neuen Wohnung umsehen, weil sein bisheriges Mietshaus (220 Quadratmeter mit Garten für 2000 Euro) einem Neubau weichen soll, berichtete die Abendzeitung. Die Suche in München gestaltete sich schwierig. Zeitweise zog der 79-Jährige sogar in Betracht, seinen vertrauten Stadtteil zu verlassen oder in ein Altenheim zu ziehen. Nun gibt es endlich eine Lösung: Schanze hat eine neue Wohnung gefunden und kann sich auf einen Neuanfang einstellen.

Neue Wohnung kleiner als ursprünglich geplant

Der Entertainer wird Mitte November innerhalb von Obermenzing umziehen, berichtet die "tz". Sein neues Zuhause liegt nur wenige Straßen von seiner bisherigen Adresse entfernt. Die Zusage erhielt Schanze nach der Besichtigung zahlreicher Wohnungen über ein Immoscout. Damit erfüllt sich zumindest ein wichtiger Wunsch: Er kann in seinem gewohnten Umfeld bleiben.

Bei der Suche hatte Schanze klare Vorstellungen. Die Wohnung sollte mindestens 110 Quadratmeter groß sein, maximal 3000 Euro kosten, über einen Aufzug verfügen und genügend Platz für seinen Flügel bieten. Ganz so großzügig fällt die neue Bleibe nun offenbar nicht aus. Sie ist kleiner als ursprünglich gewünscht und bietet weniger als 100 Quadratmeter Wohnfläche.

Michael Schanze zieht um: "Wahrlich kein Vergnügen"

Trotz der Einschränkungen überwiegt die Erleichterung, endlich eine passende Unterkunft gefunden zu haben. Auf den bevorstehenden Wohnungswechsel blickt der Entertainer allerdings mit gemischten Gefühlen. "Wahrlich kein Vergnügen", sagte Schanze über den Umzug.

Bis zum geplanten Stichtag am 15. November bleibt noch einiges zu organisieren. Dabei ist der 79-Jährige nicht auf sich allein gestellt: Eine Schulfreundin unterstützt ihn ebenso wie Hilfsorganisationen, darunter die Caritas und die Seniorenhilfe. Auch auf seine Familie kann Schanze zählen, wie die Abendzeitung bereits berichtete.

Im Januar steht ein besonderer Geburtstag an

Der Umzug fällt in eine Zeit, die für Schanze auch persönlich eine besondere Bedeutung hat. Im kommenden Januar wird der Entertainer 80 Jahre alt. Sein neues Zuhause soll ihm den passenden Rahmen bieten, um diesen runden Geburtstag zu feiern. Nach den Monaten der Ungewissheit könnte der Wohnungswechsel damit auch ein symbolischer Neuanfang werden.

Vom gefeierten Showmaster zur schwierigen Wohnungssuche

Über Jahrzehnte gehörte Michael Schanze zu den bekannten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Mit Sendungen wie "1, 2 oder 3" und "Kinderquatsch mit Michael" begeisterte er ein großes Publikum und wurde insbesondere bei jungen Zuschauern beliebt.

Auch gesundheitlich musste Schanze schwere Zeiten durchstehen. 2019 hatte er mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zu den persönlichen Schicksalsschlägen der vergangenen Jahre zählt zudem der Tod seiner langjährigen Partnerin Uschi Köhl, die im Sommer 2024 starb.

Die schwierige Wohnungssuche kam zu diesen Belastungen hinzu. Umso wichtiger ist es für den Entertainer, nun wieder eine feste Perspektive zu haben. Mit dem Umzug innerhalb Obermenzings bleibt ihm zumindest ein Stück Vertrautheit erhalten. Und statt sich weiter Gedanken über die Zukunft seiner Wohnsituation machen zu müssen, kann Schanze nun beginnen, sein neues Zuhause einzurichten und sich auf seinen 80. Geburtstag vorzubereiten.