Michael Schanze in Sorge: "Mir läuft die Zeit davon"

TV-Urgestein Michael Schanze erlebt aktuell eine schwere Zeit. Während er in München auf Wohnungssuche ist, muss sich der Moderator auch um seine Gesundheit kümmern. Unterstützung bekommt er von seiner Familie.

Michael Schanze rennt die Zeit davon. Ende des Jahres muss der TV-Star sein Mietheim in Obermenzing räumen, denn das Haus soll abgerissen werden. Wie es ihm aktuell geht und wobei er auf Hilfe angewiesen ist – darüber hat der einstige Moderator jetzt gesprochen.

Michael Schanzes Leben hat sich verändert: "Anders als früher"

Früher war Michael Schanze aus dem TV kaum wegzudenken und sorgte mit Sendungen wie "1, 2 oder 3" und "Kinderquatsch mit Michael" vor allem bei den Kleinen für strahlende Augen. Seine großen Zeiten in Unterhaltungsshows sind aber längst vorbei und der einstige Showmaster wurde von der Realität abseits des Glamours der roten Teppiche eingeholt. Krankheit, ein tragischer Verlust – seine Partnerin Uschi starb im Sommer 2024 – und Wohnungsnot machen dem 79-Jährigen zu schaffen.

Trotz der Belastung zeigt sich Michael Schanze noch immer von seiner gut gelaunten Seite. Angesprochen auf die Sorgen sagt er nun im Interview mit "Das Neue": "Hier spricht ein alter Dackel, der so manchen Großkampftag in der Woche hat mit Caritas, Seniorendienst und Lymphe." Mit seinem einstigen Leben inmitten der deutschen Showbranche hat das nichts mehr zu tun. "Das hört sich etwas anders an als früher", betont Schanze. "Da gab es Tennis, Hockey und Mountainbike, aber da war der Herr Künstler auch noch kein Fast-Achtziger."

Hier ist Michael Schanze auf Unterstützung angewiesen

Am 15. Januar 2027 feiert Michael Schanze seinen 80. Geburtstag. Wo er seinen runden Ehrentag begehen wird, steht noch nicht fest – der ehemalige Showmaster sucht noch immer nach einer passenden Bleibe. "Meine Wohnungssuche in München wird langsam zum Problem", erklärt Schanze offen. "Jetzt läuft mir die Zeit davon."

Auf seine Familie kann sich der 79-Jährige aktuell nur bedingt verlassen. Das hat aber keine persönlichen Gründe, wie er verrät: "Der eine Sohn lebt in Amerika mit seiner Familie, der andere in Hamburg. Florian ist mit seiner Familie zwar in München, aber rund um die Uhr beschäftigt." Dennoch greift ihm sein Ältester unter die Arme. "Er hilft mir aber ein bisschen – bei der Büroarbeit, weil ich da sehr, sehr große Defizite habe." Und auch von einem weiteren Familienmitglied erhält Michael Schanze Unterstützung. "Mein Bruder wohnt nicht weit von mir entfernt. Also: Ich habe die Familie um mich."

Bleibt zu hoffen, dass Michael Schanze in den nächsten Wochen eine neue Bleibe findet. Der Entertainer hat jedoch einen Notfallplan: Sollte keine passende Wohnung gefunden werden, zieht er in eine Seniorenresidenz.