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Michael Schanze in Sorge: "Mir läuft die Zeit davon"

TV-Urgestein Michael Schanze erlebt aktuell eine schwere Zeit. Während er in München auf Wohnungssuche ist, muss sich der Moderator auch um seine Gesundheit kümmern. Unterstützung bekommt er von seiner Familie.
Sven Geißelhardt |
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Michael Schanze braucht Unterstützung.
Michael Schanze braucht Unterstützung. © imago/Horst Galuschka

Michael Schanze rennt die Zeit davon. Ende des Jahres muss der TV-Star sein Mietheim in Obermenzing räumen, denn das Haus soll abgerissen werden. Wie es ihm aktuell geht und wobei er auf Hilfe angewiesen ist – darüber hat der einstige Moderator jetzt gesprochen.

Michael Schanzes Leben hat sich verändert: "Anders als früher"

Früher war Michael Schanze aus dem TV kaum wegzudenken und sorgte mit Sendungen wie "1, 2 oder 3" und "Kinderquatsch mit Michael" vor allem bei den Kleinen für strahlende Augen. Seine großen Zeiten in Unterhaltungsshows sind aber längst vorbei und der einstige Showmaster wurde von der Realität abseits des Glamours der roten Teppiche eingeholt. Krankheit, ein tragischer Verlust – seine Partnerin Uschi starb im Sommer 2024 – und Wohnungsnot machen dem 79-Jährigen zu schaffen.

Trotz der Belastung zeigt sich Michael Schanze noch immer von seiner gut gelaunten Seite. Angesprochen auf die Sorgen sagt er nun im Interview mit "Das Neue": "Hier spricht ein alter Dackel, der so manchen Großkampftag in der Woche hat mit Caritas, Seniorendienst und Lymphe." Mit seinem einstigen Leben inmitten der deutschen Showbranche hat das nichts mehr zu tun. "Das hört sich etwas anders an als früher", betont Schanze. "Da gab es Tennis, Hockey und Mountainbike, aber da war der Herr Künstler auch noch kein Fast-Achtziger."

Hier ist Michael Schanze auf Unterstützung angewiesen

Am 15. Januar 2027 feiert Michael Schanze seinen 80. Geburtstag. Wo er seinen runden Ehrentag begehen wird, steht noch nicht fest – der ehemalige Showmaster sucht noch immer nach einer passenden Bleibe. "Meine Wohnungssuche in München wird langsam zum Problem", erklärt Schanze offen. "Jetzt läuft mir die Zeit davon."

Auf seine Familie kann sich der 79-Jährige aktuell nur bedingt verlassen. Das hat aber keine persönlichen Gründe, wie er verrät: "Der eine Sohn lebt in Amerika mit seiner Familie, der andere in Hamburg. Florian ist mit seiner Familie zwar in München, aber rund um die Uhr beschäftigt." Dennoch greift ihm sein Ältester unter die Arme. "Er hilft mir aber ein bisschen – bei der Büroarbeit, weil ich da sehr, sehr große Defizite habe." Und auch von einem weiteren Familienmitglied erhält Michael Schanze Unterstützung. "Mein Bruder wohnt nicht weit von mir entfernt. Also: Ich habe die Familie um mich."

Bleibt zu hoffen, dass Michael Schanze in den nächsten Wochen eine neue Bleibe findet. Der Entertainer hat jedoch einen Notfallplan: Sollte keine passende Wohnung gefunden werden, zieht er in eine Seniorenresidenz.

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3 Kommentare
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  • Grisu0102 vor 15 Stunden / Bewertung:

    Ich mag das Gejammer der Promis nicht, es geht vielen Menschen so. Aber bei Promis wird gleich ein Artikel geschrieben, der arme Mann findet keine Wohnung ... dann ab in eine Residenz.
    Egal ob ein Herr Honig oder ein Herr Ruchter um Spenden bittet, hey teilt euch euer Geld ein. Ein Normalo kann auch nicht öffentlich betteln.
    Ich habe kein Verständnis dafür, weil ich täglich Menschen sehe, denen es wirklich schlecht geht ...
    Sichert euch zu Lebzeiten ab.

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  • Rainer1957 vor 22 Stunden / Bewertung:

    Vielleicht hat er das Geld nicht für eine Vier- oder Fünf-Zimmerwohnung in München. Bezieht er denn seit ca. 15 Jahren eine sehr gute Rente oder hat er frei verfügbares Vermögen? Ohne den finanziellen Background zu kennen, kann man das nicht beurteilen.

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  • Chablis64 am 17.10.2026 08:52 Uhr / Bewertung:

    Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo da für Vermieter das Problem liegt, sich zu melden und zu sagen, ich habe hier 4 oder 5 Zimmer, du hast das Geld, hier ist der Mietvertrag. Es steht viel leer in München. Und wenn es leer steht, kann man ihm das doch vermieten. Wenn ich was passendes hätte, würde ich es ihm sofort geben und an ihn vermieten. Warum, aus welchen Gründen ist das für Vermieter so schwierig, diese eine Wohnung zu präsentieren. "Fasst euch ein Herz und vermietet ihm was"...Die Portale sind voll mit Immobilien. Bevor ihr inseriert,gebt ihm doch die Chance, bevor er mit hunderten anderen zur Besichtigung gehen muss. Viel Glück weiterhin Herr Schanze.

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