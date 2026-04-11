Die Münchner Influencerin übernimmt die Patenschaft für das vor dem Schlachthof gerettete Pferd Kathi. Wie es dazu kam und wie Sohn Ludwig reagiert hat.

Eine Patenschaft von Cathy für Kathi: Diese Osterbotschaft kommt von der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Influencerin und Ex-Fußballergattin Cathy Hummels besuchte das Gut bei Salzburg gemeinsam mit Sohn Ludwig, der offenbar gar nicht mehr wegwollte: "Mama, ich will hierbleiben", zitiert das Nachrichtenportal OE24 den Buben.

"Ein perfektes Match": Von wem Cathy Hummels hier schwärmt

Cathy Hummels habe sich "persönlich von der großartigen Arbeit überzeugen" wollen, die auf dem Gut, das geretteten Tieren ihr Gnadenbrot gewährt, geleistet wird, zitiert sie das Portal. Sie sei "froh, auf diese wertvolle Tierschutzorganisation aufmerksam zu machen", schrieb die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels auf Instagram.

Cathy Hummels mit Pferd Kathi auf Gut Aiderbichl. © Facebook/GutAiderbichl

Dabei beließ sie es offenbar nicht: Sie übernahm laut OE24 auch die Patenschaft für Stute Kathi, die bereits 2004 als Fohlen von Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser vor dem Schlachthof gerettet wurde – aber erst nach der Wiedervereinigung mit der Mutter wieder Lebensmut fasste.

"Cathy und Kathi – das ist ein perfektes Match", so Hummels laut OE24.Gut Aiderbichl ist inzwischen europaweit vertreten, mehr als 30 Höfe in sechs Ländern gehören zu der Organisation.