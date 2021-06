Neue TV-Show: Bruce Darnell kehrt nach 14 Jahren zu ProSieben zurück

2007 nahm Bruce Darnell nach zwei Jahren bei "Germany’s Next Topmodel" Abschied von ProSieben und widmete sich anderen Projekten. Nach 14 Jahren kommt es nun zum Comeback des 63-Jährigen beim TV-Sender.

Lange ist es her, dass Bruce Darnell neben Heidi Klum in der Jury von "Germany’s Next Topmodel" saß. Im Jahr 2007, nach zwei Jahren als Mitglied der Model-Castingshow, war bereits wieder Schluss - der 63-Jährige und ProSieben gingen fortan getrennte Wege. Bis jetzt.

Wie der TV-Sender aus Unterföhring bekanntgab, gibt Darnell nun sein Comeback und bekommt bei ProSieben sogar seine eigene Show.

"Willkommen zurück, lieber Bruce"

"Wie nahezu kein anderer Künstler hat Bruce Darnell Herz, zeigt Bruce Darnell Herz und spricht Bruce Darnell aus dem Herz. Jetzt haben wir mit der 'Surprise Show' endlich die Show gefunden, die perfekt zu ihm passt. Willkommen zurück, lieber Bruce", freut sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann über die Rückkehr des 63-Jährigen.

Nach fast anderthalb Jahrzehnten kehrt Bruce Darnell also zu seinen TV-Wurzeln zurück. 2006 gelang dem ehemaligen Männermodel bei "Germany’s Next Topmodel" als Laufstegcoach der große TV-Durchbruch. Doch bereits nach zwei Staffeln war für Darnell zunächst Schluss bei ProSieben.

Fortan war der sympathische Modeltrainer, mal mehr, mal weniger erfolgreich, bei anderen Sendern zu sehen. So moderierte der von Februar bis März 2008 im Ersten die tägliche Styling-Show "Bruce", die allerdings wegen schwacher Einschaltquoten bereits nach einer Staffel eingestellt wurde.

Von 2008 bis 2010 war Darnell als Juror in der RTL-Talentshow "Das Supertalent" zu sehen. 2012 saß er auch in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Von 2013 bis 2020 nahm der 63-Jährige erneut Platz auf einem der Jury-Sitze von "Das Supertalent".

Nach Aus bei RTL - Bruce Darnell bekommt eigene Show bei ProSieben

Mit dem Aus von Dieter Bohlen bei "DSDS" und "Das Supertalent" und der der Neuausrichtung von RTL, war auch das Ende von Bruce Darnell als Jurymitglied der Talentshow besiegelt.

Sehr zur Freude des TV-Senders ProSieben, bei dem Darnell nun sein Comeback gibt – 14 Jahre nach seinem Abschied.