Neue Liebe bei Andrej Mangold? Er hat jemanden kennengelernt

Lange Zeit war es still um das Liebesleben von Ex-Bachelor Andrej Mangold. Jetzt hat er offenbart, dass er nach der Trennung von Jennifer Lange wieder jemanden kennengelernt hat. Hat der TV-Star eine neue Freundin?

2020 war kein gutes Jahr für Andrej Mangold. Der Ex-Bachelor wurde nach seinem fragwürdigen Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" in der Öffentlichkeit zerrissen und seine Liebe mit Jennifer Lange ging in die Brüche. Jetzt soll es für ihn allerdings wieder aufwärtsgehen, denn er datet wieder. Wer ist die Unbekannte?

Hat Andrej Mangold eine neue Freundin?

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram plaudert Andrej Mangold mit seinen Fans über sein Privatleben. Ein Follower stellt die Frage, ob er aktuell mit jemandem ausgehe. "Ich lerne jemanden kennen, ja", antwortet der TV-Star darauf. Wer die Frau ist und wie sie sich kennengelernt haben, möchte er allerdings noch nicht verraten. Die neue Liebe scheint noch ganz am Anfang zu stehen, wie Andrej erklärt: "Bin sehr gespannt, was daraus wird."

Andrej Mangold: Wie ist das Verhältnis zu Ex Jennifer Lange?

Dass es sich bei der neuen Frau an seiner Seite nicht um Ex-Freundin Jennifer Lange handelt, macht Andrej Mangold in seiner Instagram-Story mehr als deutlich. Auf ein mögliches Liebes-Comeback angesprochen schreibt er: "Nein! Es sind zu viele Dinge passiert, die für mich unverzeihlich sind!" Kontakt zu seiner Ex habe er auch kaum noch, "nur ab und zu sporadisch!"

Das sagt Andrej Mangold zu Trennung bei Eva Benetatou und Chris Broy

In "Das Sommerhaus der Stars" wurde Andrej Mangold 2020 vor allem für sein Verhalten gegenüber Eva Benetatou und deren Freund Chris Broy kritisiert. Mittlerweile ist auch dieses Promi-Pärchen nicht mehr zusammen.

Fans des Ex-Bachelors wollen wissen, wie Andrej Mangold die Beziehungssituation seines Ex-Gspusis Eva sieht. Mit Chris war der Ex-Bachelor zusammen in Thailand, um das Trash-Format "Kampf der Realitystars" zu drehen. "Was Chris da drin gemacht hat, wird man auch im TV sehen", erklärt er dazu. Nachdem die Trennung öffentlich geworden war, hatte es Gerüchte um eine TV-Liebelei von Chris Broy gegeben. "Wie es dann gezeigt wird, ist eine andere Frage und ich werde mich, wenn überhaupt, erst nach der Ausstrahlung dazu äußern." Eva tue ihm allerdings trotz der Streitigkeiten in der Vergangenheit leid.