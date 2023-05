Neue Frisur für Andrej Mangold: Ex-Bachelor präsentiert krasse Veränderung

Der Ex-Bachelor Andrej Mangold überrascht mit einer kompletten Typveränderung, die ihn einiges an Überwindung kostete.

Andrej Mangold hat es getan. Der Ex-Bachelor wagt den Schritt von natürlichem Braun zu auffälligen, weißen Haaren. Eine Veränderung, die den 36-Jährigen einiges an Mut gekostet hat, wie er auf Instagram verrät.

Plötzlich weiß – für Andrej Mangold eine große Überwindung

"Einfach mal machen war das Motto", schreibt der Ex-Bachelor dazu. Diese Botschaft möchte er auch seinen 264.000 Followern vermitteln. Mit ihren Zweifeln und Ängsten sind sie nicht alleine, versichert Mangold ihnen: "Kopf aus und los traut euch". Genau das hat der ehemalige Basketballspieler schon getan.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für ihn ist der neue Look viel mehr als nur eine neue Farbe, wie er betont. Bisher kannte das TV-Publikum den 36-Jährigen nur mit dunklen Haaren.

An diesen Shows nahm Andrej Mangold teil

Seinen ersten Auftritt im Fernsehen hatte der frühere Profi-Sportler mit amerikanischen und lettischen Wurzeln 2016 in "Die Höhle der Löwen". Mangold stellte einen Kaugummi ohne Zucker vor. Trotz außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen reichte es aber am Ende nicht für einen Deal.

Drei Jahre später konnten ihn Zuschauer beim RTL-Format "Der Bachelor" wiedersehen. Die letzte Rose vergab der Ex-Bachelor an Jennifer Lange. Das Paar nahm gemeinsam am "Das Sommerhaus der Stars" teil, was zum Ende ihrer Beziehung führte. Zuletzt war der 36-jährige 2021 beim "Kampf der Realitystars" im Fernsehen zu sehen.

Erneutes Liebesglück bei Ex-Bachelor Andrej Mangold

Lange blieb der Rosenkavalier nicht alleine. Mittlerweile ist er wieder glücklich vergeben. Seine Freundin ist Influencerin und Model Annika Jung (33). Was sie wohl zur Typveränderung sagt? Das Model lässt erst gar keine Spekulationen aufkommen und kommentiert: "Komm immer noch nicht drauf klar. Soooo heiß". Auch die Fans des Ex-Bachelor sind begeistert. "Steht dir", "Stark" und "Einfach nur cool" finden sie den neuen Look.

Zwar scheinen nicht alle ganz überzeugt zu sein, aber Andrej Mangold gibt bereits Entwarnung. Für immer sollen seine Haare nicht weiß bleiben.