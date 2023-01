Neue Frisur bei Judith Rakers: "Tagesschau"-Sprecherin zeigt sich mit kürzeren Haaren

Judith Rakers hat sich von einem Teil ihrer langen, blonden Mähne getrennt. In der "Tagesschau"-Ausgabe von Sonntagabend zeigte die Moderatorin ihre neue Frisur.

Wer am Sonntagabend die Hauptausgabe der "Tagesschau" einschaltete, war vielleicht etwas überrascht über das veränderte Erscheinungsbild von Judith Rakers. Normalerweise trägt sie ihr blondes Haar lang, doch jetzt hat sie die Schere angesetzt – oder ansetzen lassen.

Eine neue Farbe gab es zur neuen Frisur zwar nicht, dafür präsentierte sich die Moderatorin der "Tagesschau" mit deutlichen kürzeren Haaren. So verändert zeigte sie sich in der Sendung vom 15. Januar:

Will Judith Rakers etwa auf einen gediegeneren Look setzen? Wie sie in einem Interview 2017 verriet, sei ihr am Anfang ihrer Karriere geraten worden, sich die langen Haare abzuschneiden, damit sie "seriöser" wirke. Vielleicht wollte die 47-Jährige zum neuen Jahr einfach eine optische Veränderung.

Judith Rakers trauert um ihre Katze: "Sie war unheilbar krank"

Auf Instagram hat sie ihre neue Frisur noch nicht präsentiert, stattdessen verkündete die "Tagesschau"-Moderatorin traurige Neuigkeiten. Nach 19 Jahren musste sie sich von ihrer Katze Luzi verabschieden. "Sie ist 19 Jahre alt geworden und war am Ende unheilbar krank", schreibt sie zu einem Bild ihres Haustieres. "Bis zuletzt hat sie versucht zu schnurren, wenn sie mich gesehen hat. Und in meinen Armen ist sie dann gestorben."

In den Kommentaren bekommt Judith Rakers viel Unterstützung von ihren Fans. "Haustiere sind Familienmitglieder – die treuesten, die man haben kann! Und wenn ein Familienmitglied sich auf die letzte Reise begibt, tut es einfach unfassbar weh", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer erklärt: "Ich weiß genau, was du meinst, Tiere sind Seelenverwandte."