Neue Fremdgeh-Details um Dschungel-Samira und Serkan: "Eva war nicht der Hauptgrund"

Samira Yavuz buhlte einst um das Herz von "Bachelor" Daniel Völz, heute hat sie zwei Kinder mit Reality-Star Serkan Yavuz. Im Dschungelcamp 2026 ist sie nun auf ihre Widersacherin Eva Benetatou getroffen. Was ist zwischen den TV-Ladies vorgefallen? Und wie tickt Samira Yavuz abseits der Kameras? Die AZ bringt Licht ins Dunkle.

Samiras Trennung von Ehemann Serkan Yavuz erschütterte die Klatschwelt. Er verbrachte eine Nacht mit Eva Benetatou. Jetzt trifft Samira Yavuz ausgerechnet im Dschungelcamp auf die Affäre ihres damaligen Partners. In der "Stunde danach" sagte Filip Pavlović direkt nach IBES-Start bei RTL: "Ich kenne alle drei. Das ist ein schwieriges Thema. Es hat schon länger zwischen Serkan und Samira gewackelt. Er ist ein Freund von mir und ich nehme ihn auch nicht in Schutz. Betrügen ist nie schön!"

Beziehungskrise und Affäre: Filip Pavlović spricht über Samira, Serkan und Eva

Filip Pavlović meinte weiter: "Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Wir wissen einen Bruchteil. Ich weiß sogar ein bisschen mehr. Ich kann aber nichts vorwegnehmen. Es ist nicht meine Aufgabe. Es gibt viel mehr, als die Leute wissen. Eva ist nicht der Hauptgrund gewesen..." Konkreter wird Serkans Kumpel Filip nicht. Was werden die Zuschauer bald von Samira und Eva im Camp erfahren?

Samira Yavuz gehört 2026 nicht zu den bekanntesten Gesichtern bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die zweifache Mutter fand sich in den letzten Monaten in einem großen Skandal wieder, der Reality-TV-Deutschland intensiv beschäftigte. Wie schaffte es die Münchnerin ins TV? Und was ist über ihre Noch-Ehe zu Serkan Yavuz bekannt? Die AZ gibt einen Überblick.

Münchnerin im Dschungelcamp: Kandidatin sorgt sich um Zensur bei RTL

Im Dschungelcamp kämpft Samira Yavuz an der Seite von VIPs wie Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher und Hardy Krüger jr. um die Krone und ein Preisgeld von 100.000 Euro. Vorab zeigte sie sich kämpferisch, machte sich aber über eine ganz bestimmte Sache viele Gedanken: die Toilettensituation. "Nicht, dass mir da noch eine Spinne auf den Hinter springt", sagt sie in einem Instagram-Video.

Dabei sorgt sie sich vor allem darüber, dass sie in einer peinlichen Situation im TV gezeigt werden könnte: "Gab es schonmal jemanden, der splitterfasernackt aus dem Klohäuschen gefallen ist? Und wenn ja, haben die [RTL, d.R.] das dann zensiert? Und wie ist diese Zensur? Ist das dann einfach geblurt oder kriegt man dann einfach Kirschen, Auberginen und Pfirsiche auf die Körperregionen?" Ihre Sorge könnte berechtigt sein, immerhin hat RTL in der Vergangenheit den ein oder anderen Camper sehr freizügig gezeigt.

Türkische Wurzeln: Das ist über ihre Herkunft bekannt

Samira Yavuz, gebürtig Klampfl, erblickte am 1. Dezember 1993 in Gräfelfing bei München das Licht der Welt, als Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Nach dem Schulabschluss ließ sie sich zur Permanent-Make-up-Artist ausbilden, heute betreibt sie ein eigenes PMU-Studio in München. Bekannt ist die schöne Bayerin vor allem für ihre TV-Laufbahn. Wo war sie zu sehen?

Rückblick auf TV-Karriere: Alles begann bei "Der Bachelor" 2018

Als Daniel Völz im Jahr 2018 die Rosen verteilte, war Samira Klampfl eine der Kandidatinnen. Die Münchnerin stieß in Folge drei bei "Der Bachelor" als Nachrückerin dazu und weckte das Interesse des Rosenkavaliers. Für Samira hingegen reichten die Gefühle nicht aus und sie verweigerte in Folge sechs die Rosenannahme.

2018 ging es für Samira Klampfl im Dating-TV munter weiter, als sie bei "Take me out" zu sehen war. 2020 setzte sie ihre Trash-TV-Karriere mit "Beauty and the Nerd" fort.

2021: "Bachelor in Paradise" und Liebe zu Serkan Yavuz

Ihr Mitwirken bei "Bachelor in Paradise" 2021 sollte das Leben von Samira Klampfl auf den Kopf stellen. Dort traf sie auf Reality-Star Serkan Yavuz. Der Regensburger hatte einst um das Herz von "Bachelorette" Gerda Lewis gekämpft und sich im Dating-TV einen Ruf als Schwerenöter erarbeitet. Samira gelang es, ihn im Rahmen der Show zu bändigen: Als verliebtes Paar gingen die beiden aus der RTL-Sendung hervor.

Beim "Großen Wiedersehen" mit Frauke Ludowig ließen die Turteltauben die Katze aus dem Sack: Sie erwarteten ein gemeinsames Kind, das vermutlich noch während der Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" entstanden war. Die kleine Nova Skye kam im Mai 2022 auf die Welt.

Ehe und Kinder: So ging es bei Samira und Serkan weiter

Lange galten Samira und Serkan als absolutes Traumpaar im Reality-TV. Im August 2023 hielt der Regensburger um ihre Hand an. Kurz darauf folgte die standesamtliche Trauung, bei der Samira seinen Nachnamen annahm. Im "Sommerhaus der Stars" 2023 konnten sich die beiden als Nachrücker gegen die Konkurrenz durchsetzen und das Preisgeld von 50.000 Euro erspielen. 2023 waren sie zudem beim "RTL Turmspringen" zu sehen.

Damals war noch alles gut: Samira Klampfl und Serkan Yavuz beim "RTL Turmspringen" 2023. © imago/FutureImage

Im Mai 2024 erblickte die zweite Tochter Valea Yaël Roya das Licht der Welt. Im Sommer 2025 sollte die große Hochzeitsfeier auf Mallorca stattfinden, doch es kam anders.

Dramatische Trennung nach Betrug: Affären-Skandal um Serkan Yavuz und Eva Benetatou

Wie Anfang 2025 bekanntwurde, hatte Serkan Yavuz seine Ehefrau betrogen – und das mit keiner Unbekannten: TV-Star Eva Benetatou bekannte sich öffentlich zu ihrer gemeinsamen Nacht mit dem Zweifachpapa. Den Vertrauensbruch konnte Samira Yavuz nicht verzeihen, weshalb sie sich von ihrem Mann trennte. Zwar möchten sie weiterhin für ihre Töchter an einem Strang ziehen, doch war für Samira nach diesem Skandal klar, als Single-Mama weitermachen zu wollen.

Für ihre beiden Töchter wollen Samira und Serkan Yavuz zusammenhalten. Doch die Liebesbeziehung ist gescheitert. © Instagram

Zu Widersacherin Eva Benetatou fand sie wenige, aber deutliche Worte: "Wenn du jetzt meinst, du musst deinen Selbstwert mit den Überresten meiner Ehe zusammenbasteln, auch okay." Während Samira nach dem Skandal öffentlich große Unterstützung erhielt, brach über Eva und Serkan ein Shitstorm herein.

Neue Liebe nach Ehe-Aus mit Serkan?

Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp steigt das Interesse an ihrem Privatleben. Die Frage aller Fragen: Hat sie nach der Trennung von Noch-Ehemann Serkan einen neuen Partner an ihrer Seite? Bislang hat sich Samira Yavuz nicht mit einem Mann gezeigt.

Gemeinsamer Podcast: Als "Badass" macht Samira Yavuz alleine weiter

Die Trennung hatte für das Paar nicht nur familiäre Konsequenzen. Ihr erfolgreicher Pärchen-Podcast "Badass Reality" sollte nach dem Seitensprung ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten. Selbstbestimmt führte die Münchnerin ihn als "Badass statt Sadass – Trennungstalk mit Samira" alleine weiter. Inzwischen moderiert sie einen eigenen Podcast namens "Main Character Mode – Realtalk mit Samira". Auf Instagram lässt die Influencerin zudem mehr als 387.000 Follower an ihrem Leben als Zweifachmama teilhaben.