Neue Folgen von "Die Rosenheim-Cops": Dieser RTL-Star spielt jetzt auch mit

Die neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" werden von Fans mit Spannung erwartet. Noch sind die Dreharbeiten zur 25. Staffel in vollem Gange und auch Schauspielerin Karin Thaler ist wieder mit von der Partie. Nun meldet sie sich vom Set – und verrät, welcher RTL-Star schon bald in einer Gastrolle zu sehen sein wird.

Derzeit wird die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" gedreht. Ein bekannter RTL-Schauspieler darf eine Gastrolle übernehmen.

Karin Thaler (60) ist seit 2002 Teil der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Die sympathische Blondine verkörpert darin die Rolle der "Marie Hofer" und wird auch in der kommenden 25. Staffel als diese zu sehen sein. Während ihrer langen Zeit bei den "Rosenheim-Cops" hat Thaler mit zahlreichen Gastdarstellern zusammengearbeitet. Und nun verrät sie, auf welches RTL-Gesicht sich Fans in einer neuen Folge freuen dürfen.

Karin Thaler bei "Die Rosenheim-Cops": "Dreh mit dem feschen Kai Schumann"

Auf Instagram lässt Karin Thaler Fans an ihrem Alltag teilhaben und gewährt spannende Einblicke ins Schauspielerleben. Regelmäßig postet sie Fotos vom Set der "Rosenheim-Cops" und beweist: Ihr Job bereitet ihr noch immer sehr viel Spaß. In einer neuen Story zeigt sich Thaler nun Seite an Seite mit "Doctor's Diary"-Star Kai Schumann (49).

Zu dem Selfie, das die 60-Jährige strahlend neben dem charismatischen Schauspieler zeigt, schreibt sie: "Dreh in Rosenheim mit dem feschen Kai Schumann."

Karin Thaler und Kai Schumann drehen zusammen für "Die Rosenheim-Cops". © instagram/karinthaler_original

In welcher Gastrolle der 49-Jährige zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt – doch Fans freuen sich sicher schon jetzt auf seinen Auftritt, ganz unabhängig vom Skript.

Kai Schumann (r.) an der Seite seiner "Doctor's Diary"-Kollegen Laura Osswald, Florian David Fitz und Diana Amft im Jahr 2007. © dpa/Karlheinz Schindler

Karin Thaler über 60. Geburtstag: "Mehr als man sich wünschen kann"

Im Juni 2025 hatte Karin Thaler ihren 60. Geburtstag gefeiert und mit der AZ über diesen Meilenstein gesprochen: "Ich nehme das Älterwerden an und freue mich darüber, dass ich noch gut ausschaue, fit und voller Lebensfreude und Energie bin und dass mein Körper noch gut in Schuss ist. Mein großes Glück: jemanden zu haben, der mich wirklich liebt!"

Über ihren Job als Schauspielerin hatte Karin Thaler dankbar gesagt: "Und darüber hinaus arbeite ich in einem Beruf, den man bis ins hohe Alter ausüben kann. Das ist doch mehr, als man sich wünschen kann!" Es klingt, als würde die Blondine ihren Fans noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Die neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" werden ab Herbst 2025 im ZDF ausgestrahlt.