Weniger "Rosenheim-Cops" für Karin Thaler: Das steckt dahinter

Seit der ersten Folge von "Die Rosenheim-Cops" steht Karin Thaler für das Erfolgsformat vor der Kamera. Zu ihrem 60. Geburtstag blickt sie in der AZ auf ihr bisheriges Leben zurück.

Am Donnerstag (12. Juni) feiert sie ihren runden Geburtstag. Die AZ sprach mit der Ausnahmeschauspielerin Karin Thaler ("Hubert und Staller", "Das Traumschiff", "Der Bergdoktor", "Rosamunde Pilcher" und seit 2002 als Marie Hofer bei "Die Rosenheim-Cops") über Sehnsucht und Seelenpartner, Gelassenheit und Glück.

Karin Thaler über "Die Rosenheim-Cops": "Ein bisserl kürzergetreten"

AZ: Liebe Frau Thaler, alles Gute! Macht Ihnen die 60 ein bisserl Angst?

KARIN THALER: Die Zahl an sich ist irgendwie grotesk, erwachsen, seriös, was ich alles nicht bin. Lacht. Bin doch noch total verrückt! Ich nehme das Älterwerden an und freue mich darüber, dass ich noch gut ausschaue, fit und voller Lebensfreude und Energie bin und dass mein Körper noch gut in Schuss ist. Mein großes Glück: jemanden zu haben, der mich wirklich liebt! Und darüber hinaus arbeite ich in einem Beruf, den man bis ins hohe Alter ausüben kann. Das ist doch mehr, als man sich wünschen kann!

Bereuen Sie eine Entscheidung, die Sie früher getroffen haben?

Was vorbei ist, ist vorbei. Ich versuche jetzt nur noch, den Moment zu genießen. Das habe ich mir fürs nächste Lebensjahrzehnt vorgenommen. Als "Marie Hofer" in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" bin ich ja eh schon ein bisserl kürzergetreten.

Nicht nur "Die Rosenheim-Cops": Karin Thaler blickt auf ihr Leben zurück

Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, worauf sind Sie stolz?

Gerade halte ich inne und ziehe Bilanz. Und ich kann sagen: Ich bin stolz auf mich! Und froh und dankbar, dass ich auf meinem Weg immer auf der richtigen Straße abgebogen bin und die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment getroffen habe. Vor allem auch, was meinen Ehemann Milos betrifft; wir haben immer gemeinsam an einem Strang gezogen und uns etwas aus dem Nichts heraus aufgebaut. Wir sind uns da ähnlich und ziehen alles durch, was wir anfangen, halbe Sachen gibt es bei uns nicht.

Karin Thaler mit Ehemann Milos Malesevic. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Wie schaffen Sie das?

Ich bezeichne mich scherzhaft als Langstreckenläuferin: seit 40 Jahren erfolgreich vor der Kamera, genauso lang bei meiner immer gleichen Agentin, in 1000 Filmen, Serien und Stücken bislang mitgespielt, über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen, jetzt schon 25 Drehjahre bei den "Rosenheim-Cops" und über 50 Jahre ist meine beste Freundin Tine an meiner Seite. Und auch mit Schauspielerin Petra Drechsler bin ich seit Jahrzehnten befreundet.

"Wir beflügeln uns gegenseitig in unserer Kreativität"

Klingt, als wären Sie eine treue Seele. Ihr Mann, der Musiker Milos Malesevic ist, wie Sie mal gesagt haben, Ihre Lebensliebe. Haben Sie ein paar Beziehungstipps parat?

Ich nenne unsere Liebe "wahrhaftig". Ganz wichtig für uns beide: Den anderen einfach so sein lassen, wie er ist. Wir beflügeln uns gegenseitig in unserer Kreativität, gehen respektvoll miteinander um, wollen den anderen nicht verändern, bremsen uns nicht gegenseitig aus. Wir lachen ganz viel miteinander. Glück gehört natürlich auch dazu – dass man den richtigen, den Seelenpartner, findet. Wenn es passt, dann passt es. Bei Krisen nicht so schnell aufgeben. In solch emotionalen Momenten denkt man, das kann ja nichts mehr werden. Aber danach wird es oft noch viel, viel schöner.

Haben Sie es manchmal bedauert, keine Kinder zu haben?

Bedauern ist das falsche Wort. Auch da – es ist wie es ist. Aber ich hab manchmal so eine große Sehnsucht, gerade zu Denise, der Tochter meiner besten Freundin Tine. Ich bin ja auch ihre Patentante. Ich vermisse sie sehr oft, wie auch ihren vierjährigen Sohn. Beide sind Teil meiner Familie.

Karin Thaler feiert 60. Geburtstag: So feiert die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin

Was macht Sie glücklich?

Neben meinem Ehemann und dem Drehen: Mit meinem "Enkel" am Spielplatz zu toben. Zufrieden bin ich, wenn ich meinen Seelenfrieden habe, Energieräuber lasse ich heute nicht mehr an mich heran! Wenn ich aufwache, mit einem guten Gefühl, die Sonne scheint, ich hab meinen Tag zur freien Verfügung und keine Altlasten vom Vortag. Darum erledige ich Dinge immer gleich sofort. Ich bin viel in der Natur unterwegs, laufe viel – also powerwalkingmäßig – und bin leidenschaftliche Saunagängerin.

Abschließend noch: Wo und wie wird gefeiert?

Eine ganz Woche lang am Meer in Slowenien. Dort haben wir seit ein paar Jahren eine kleine Wohnung und verbringen so viel Zeit wie möglich dort. Jetzt hat mein Mann extra keine Gigs angenommen und meine besten Freunde kommen zu mir ans Meer! Wir gehen schön essen und jeden Tag baden, spielen Kniffel, unternehmen Bootstouren und Ausflüge. Herrlich!