Neue Beauty-Klinik in der Münchner Innenstadt: Promi-Eröffnung wird zum skurrilen Spektakel
Audio von Carbonatix
Beauty, Blitzlicht und Botox: Am Samstagabend bekam die Sendlinger Straße in München eine neue Glamour-Adresse. Auf sechs Etagen und 3.500 Quadratmetern eröffneten Dr. Rick (Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) ihre Schönheits-Klinik "Aesthetify". Eine Investition von 70 Mio. Euro in den Freistaat Bayern über 20 Jahre, sagen die beiden.
Dr. Rick und Dr. Nick: Münchens neue "Spritzen-Cowboys"
Das befreundete Ärzte-Duo Dr. Rick (35) und Dr. Nick (32) kennt man aus der gleichnamigen Joyn-Streaming-Serie, wo sie mit ihren Eingriffen und charmanten Sprüchen für hohe Aufrufzahlen sorgen. Die beiden nennen sich selbstironisch die "Spritzen-Cowboys", weil sie sich auf Unterspritzungen spezialisiert haben.
Dr. Rick sagt der AZ: "Perspektivisch werden wir 100 Mitarbeiter in München haben. Aktuell gibt es hier drei Ärzte. Bald werden wir auch einen Klinik-Status haben und hier operieren. Das übernimmt dann ein Facharzt für Ästhetische Chirurgie." Und weiter: "Neben minimalinvasiven Behandlungen und dem kompletten OP-Spektrum soll es auch eine Praxis für Zahnästhetik geben."
Lilly Becker moderiert Eröffnung
Durch den Abend, der schon ganz im Zeichen der Wiesn stand, führte TV-Star Lilly Becker. Der AZ sagt sie: "Ich habe in Dubai schon mehrmals auf Englisch moderiert. Deutsch ist noch nicht meine beste Sprache, aber es wird immer besser."
Lilly Becker über Beauty-Eingriffe: "Ich lasse mir Baby-Botox spritzen"
Offen sprach die 49-Jährige mit der AZ auch über ihre eigenen Beauty-Eingriffe: "Ich bin ehrlich und sage nicht, dass ich mich mit Olivenöl eincreme, nur Wasser trinke oder täglich mindestens acht Stunden schlafe. Ich gebe zu, dass ich mir Baby-Botox spritzen lasse. Das sind nur kleine Botox-Einheiten. Ich finde, dass ich mit 49 Jahren noch frisch aussehe." Von Fillern, wie Hyaluron, hält Becker hingegen nichts. Keine Märchen, keine Mythen, keine Hyaluron-Schwemme – so klingt eine Frau, die ihre Falten-Frage offensiv löst.
Ralph Siegel über Schönheits-OPs: "Der liebe Gott hat es so gewollt"
Auch Komponisten-Legende Ralph Siegel (79) schaute vorbei. Nicht als Kunde, sondern weil seine PR-Agentur Siegelring das Event betreute. Er ist mit seinem Aussehen zufrieden und stellte klar: "Der liebe Gott hat es so gewollt. Ein Beauty-Eingriff kam für mich nie infrage. Ich leide an Polyneuropathie und hatte vier Mal Krebs, da brauche ich keine Schönheits-OP mehr."
Pietro Lombardi: Auftritt mit Dr. Nick und Dr. Rick
Und dann wurde es besonders skurril: DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (33) stürmte die Bühne – flankiert von Dr. Nick und Dr. Rick höchstpersönlich. Gemeinsam schmetterten sie einen Song, der wohl nur im Filler-Rausch entstehen konnte: "Dicke, dicke, dicke Lippen, werden Nick und Rick dir spritzen." Das Boulevard-Bonbon des Abends.
Zum Finale rief Dr. Nick ins Publikum: "Mia san Beauty, spannts die Wadln an und entspannts die Zornesfalte.“
Wiesn-Gaudi trifft Schönheitswahn – irgendwo zwischen Bierzelt und Beauty-OP. Wer da nicht mehr die Stirn runzeln konnte, der hat es mit dem Botox im Gesicht längst übertrieben...
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen