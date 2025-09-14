AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Neue Beauty-Klinik in der Münchner Innenstadt: Promi-Eröffnung wird zum skurrilen Spektakel 

Neue Beauty-Klinik in der Münchner Innenstadt: Promi-Eröffnung wird zum skurrilen Spektakel 

Die Schönheits-Ärzte Dr. Rick und Dr. Nick haben ihre sechsstöckige Beauty-Klinik in der Münchner Innenstadt eröffnet – mit einem skurrilen Spektakel. 
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In der Münchner Einkaufsstraße haben Dr. Rick und Dr. Nick ihre Beauty-Klinik eröffnet...
API/Michael Tinnefeld 14 In der Münchner Einkaufsstraße haben Dr. Rick und Dr. Nick ihre Beauty-Klinik eröffnet...
Künstler Alexander Höller
API/Michael Tinnefeld 14 Künstler Alexander Höller
Choreografin Tiger Kirchharz und Trachten-Profi Oliver Rauh
API/Michael Tinnefeld 14 Choreografin Tiger Kirchharz und Trachten-Profi Oliver Rauh
Moderatorin Lilly Becker und Sänger Pietro Lombardi
API/Michael Tinnefeld 14 Moderatorin Lilly Becker und Sänger Pietro Lombardi
Die beiden Beauty-Docs auf der Dachterrasse
API/Michael Tinnefeld 14 Die beiden Beauty-Docs auf der Dachterrasse
Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher
API/Michael Tinnefeld 14 Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher
Lilly Becker hat heuer eine eigene Dirndl-Kollektion mit Designerin Astrid Söll entworfen
API/Michael Tinnefeld 14 Lilly Becker hat heuer eine eigene Dirndl-Kollektion mit Designerin Astrid Söll entworfen
Dr. Nick mit Freundin Katharina Böhnke
API/Michael Tinnefeld 14 Dr. Nick mit Freundin Katharina Böhnke
Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und seiner Tochter Alana (li.)
API/Michael Tinnefeld 14 Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und seiner Tochter Alana (li.)
Üben einen Schuhplattler: Dr. Rick und Dr. Nick
API/Michael Tinnefeld 14 Üben einen Schuhplattler: Dr. Rick und Dr. Nick
War nervös, drehte dann aber auf: Moderatorin Lilly Becker
API/Michael Tinnefeld 14 War nervös, drehte dann aber auf: Moderatorin Lilly Becker
Viele Schaulustige blieben in der Sendlinger Straße stehen
API/Michael Tinnefeld 14 Viele Schaulustige blieben in der Sendlinger Straße stehen
Aesthetify eröffnete auf sechs Etagen in München
API/Michael Tinnefeld 14 Aesthetify eröffnete auf sechs Etagen in München
Hexenkessel-Stimmung bei der Eröffnung von Dr. Rick und Dr. Nick
API/Michael Tinnefeld 14 Hexenkessel-Stimmung bei der Eröffnung von Dr. Rick und Dr. Nick
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Beauty, Blitzlicht und Botox: Am Samstagabend bekam die Sendlinger Straße in München eine neue Glamour-Adresse. Auf sechs Etagen und 3.500 Quadratmetern eröffneten Dr. Rick (Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) ihre Schönheits-Klinik "Aesthetify". Eine Investition von 70 Mio. Euro in den Freistaat Bayern über 20 Jahre, sagen die beiden.

Dr. Rick und Dr. Nick: Münchens neue "Spritzen-Cowboys"

Das befreundete Ärzte-Duo Dr. Rick (35) und Dr. Nick (32) kennt man aus der gleichnamigen Joyn-Streaming-Serie, wo sie mit ihren Eingriffen und charmanten Sprüchen für hohe Aufrufzahlen sorgen. Die beiden nennen sich selbstironisch die "Spritzen-Cowboys", weil sie sich auf Unterspritzungen spezialisiert haben.

Dr. Rick sagt der AZ: "Perspektivisch werden wir 100 Mitarbeiter in München haben. Aktuell gibt es hier drei Ärzte. Bald werden wir auch einen Klinik-Status haben und hier operieren. Das übernimmt dann ein Facharzt für Ästhetische Chirurgie." Und weiter: "Neben minimalinvasiven Behandlungen und dem kompletten OP-Spektrum soll es auch eine Praxis für Zahnästhetik geben."

Aesthetify eröffnete auf sechs Etagen in München
Aesthetify eröffnete auf sechs Etagen in München © API/Michael Tinnefeld

Lilly Becker moderiert Eröffnung

Durch den Abend, der schon ganz im Zeichen der Wiesn stand, führte TV-Star Lilly Becker. Der AZ sagt sie: "Ich habe in Dubai schon mehrmals auf Englisch moderiert. Deutsch ist noch nicht meine beste Sprache, aber es wird immer besser."

Lilly Becker über Beauty-Eingriffe: "Ich lasse mir Baby-Botox spritzen"

Offen sprach die 49-Jährige mit der AZ auch über ihre eigenen Beauty-Eingriffe: "Ich bin ehrlich und sage nicht, dass ich mich mit Olivenöl eincreme, nur Wasser trinke oder täglich mindestens acht Stunden schlafe. Ich gebe zu, dass ich mir Baby-Botox spritzen lasse. Das sind nur kleine Botox-Einheiten. Ich finde, dass ich mit 49 Jahren noch frisch aussehe." Von Fillern, wie Hyaluron, hält Becker hingegen nichts. Keine Märchen, keine Mythen, keine Hyaluron-Schwemme – so klingt eine Frau, die ihre Falten-Frage offensiv löst.

Ralph Siegel über Schönheits-OPs: "Der liebe Gott hat es so gewollt"

Auch Komponisten-Legende Ralph Siegel (79) schaute vorbei. Nicht als Kunde, sondern weil seine PR-Agentur Siegelring das Event betreute. Er ist mit seinem Aussehen zufrieden und stellte klar: "Der liebe Gott hat es so gewollt. Ein Beauty-Eingriff kam für mich nie infrage. Ich leide an Polyneuropathie und hatte vier Mal Krebs, da brauche ich keine Schönheits-OP mehr."

Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und seiner Tochter Alana (li.)
Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und seiner Tochter Alana (li.) © API/Michael Tinnefeld

Pietro Lombardi: Auftritt mit Dr. Nick und Dr. Rick

Und dann wurde es besonders skurril: DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (33) stürmte die Bühne – flankiert von Dr. Nick und Dr. Rick höchstpersönlich. Gemeinsam schmetterten sie einen Song, der wohl nur im Filler-Rausch entstehen konnte: "Dicke, dicke, dicke Lippen, werden Nick und Rick dir spritzen." Das Boulevard-Bonbon des Abends.

Moderatorin Lilly Becker und Sänger Pietro Lombardi
Moderatorin Lilly Becker und Sänger Pietro Lombardi © API/Michael Tinnefeld

Zum Finale rief Dr. Nick ins Publikum: "Mia san Beauty, spannts die Wadln an und entspannts die Zornesfalte.“

Wiesn-Gaudi trifft Schönheitswahn – irgendwo zwischen Bierzelt und Beauty-OP. Wer da nicht mehr die Stirn runzeln konnte, der hat es mit dem Botox im Gesicht längst übertrieben...

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.