Die Schönheits-Ärzte Dr. Rick und Dr. Nick haben ihre sechsstöckige Beauty-Klinik in der Münchner Innenstadt eröffnet – mit einem skurrilen Spektakel.

Beauty, Blitzlicht und Botox: Am Samstagabend bekam die Sendlinger Straße in München eine neue Glamour-Adresse. Auf sechs Etagen und 3.500 Quadratmetern eröffneten Dr. Rick (Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) ihre Schönheits-Klinik "Aesthetify". Eine Investition von 70 Mio. Euro in den Freistaat Bayern über 20 Jahre, sagen die beiden.

Dr. Rick und Dr. Nick: Münchens neue "Spritzen-Cowboys"

Das befreundete Ärzte-Duo Dr. Rick (35) und Dr. Nick (32) kennt man aus der gleichnamigen Joyn-Streaming-Serie, wo sie mit ihren Eingriffen und charmanten Sprüchen für hohe Aufrufzahlen sorgen. Die beiden nennen sich selbstironisch die "Spritzen-Cowboys", weil sie sich auf Unterspritzungen spezialisiert haben.

Dr. Rick sagt der AZ: "Perspektivisch werden wir 100 Mitarbeiter in München haben. Aktuell gibt es hier drei Ärzte. Bald werden wir auch einen Klinik-Status haben und hier operieren. Das übernimmt dann ein Facharzt für Ästhetische Chirurgie." Und weiter: "Neben minimalinvasiven Behandlungen und dem kompletten OP-Spektrum soll es auch eine Praxis für Zahnästhetik geben."

Aesthetify eröffnete auf sechs Etagen in München © API/Michael Tinnefeld

Lilly Becker moderiert Eröffnung

Durch den Abend, der schon ganz im Zeichen der Wiesn stand, führte TV-Star Lilly Becker. Der AZ sagt sie: "Ich habe in Dubai schon mehrmals auf Englisch moderiert. Deutsch ist noch nicht meine beste Sprache, aber es wird immer besser."

Lilly Becker über Beauty-Eingriffe: "Ich lasse mir Baby-Botox spritzen"

Offen sprach die 49-Jährige mit der AZ auch über ihre eigenen Beauty-Eingriffe: "Ich bin ehrlich und sage nicht, dass ich mich mit Olivenöl eincreme, nur Wasser trinke oder täglich mindestens acht Stunden schlafe. Ich gebe zu, dass ich mir Baby-Botox spritzen lasse. Das sind nur kleine Botox-Einheiten. Ich finde, dass ich mit 49 Jahren noch frisch aussehe." Von Fillern, wie Hyaluron, hält Becker hingegen nichts. Keine Märchen, keine Mythen, keine Hyaluron-Schwemme – so klingt eine Frau, die ihre Falten-Frage offensiv löst.

Ralph Siegel über Schönheits-OPs: "Der liebe Gott hat es so gewollt"

Auch Komponisten-Legende Ralph Siegel (79) schaute vorbei. Nicht als Kunde, sondern weil seine PR-Agentur Siegelring das Event betreute. Er ist mit seinem Aussehen zufrieden und stellte klar: "Der liebe Gott hat es so gewollt. Ein Beauty-Eingriff kam für mich nie infrage. Ich leide an Polyneuropathie und hatte vier Mal Krebs, da brauche ich keine Schönheits-OP mehr."

Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und seiner Tochter Alana (li.) © API/Michael Tinnefeld

Pietro Lombardi: Auftritt mit Dr. Nick und Dr. Rick

Und dann wurde es besonders skurril: DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (33) stürmte die Bühne – flankiert von Dr. Nick und Dr. Rick höchstpersönlich. Gemeinsam schmetterten sie einen Song, der wohl nur im Filler-Rausch entstehen konnte: "Dicke, dicke, dicke Lippen, werden Nick und Rick dir spritzen." Das Boulevard-Bonbon des Abends.

Moderatorin Lilly Becker und Sänger Pietro Lombardi © API/Michael Tinnefeld

Zum Finale rief Dr. Nick ins Publikum: "Mia san Beauty, spannts die Wadln an und entspannts die Zornesfalte.“

Wiesn-Gaudi trifft Schönheitswahn – irgendwo zwischen Bierzelt und Beauty-OP. Wer da nicht mehr die Stirn runzeln konnte, der hat es mit dem Botox im Gesicht längst übertrieben...