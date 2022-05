Neuauflage vom "Glücksrad": Moderator Frederic Meisner will drei Primetime-Shows

Die Retro-Welle schwappt über TV-Deutschland. Nach dem gelungenen Comeback von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord ist auch Moderator Frederic Meisner vom Quoten-Erfolg einer "Glücksrad"-Neuauflage überzeugt. Sat.1 hält dagegen.

Offenbar schwelgen die Deutschen gern in Erinnerungen! Anders lassen sich die sehr guten Quoten von Revival-Shows nicht erklären. Über den Bildschirm flimmern aktuell wieder "Wetten, dass..?", "7 Tage, 7 Köpfe", "TV total", "Der Preis ist heiß" und "Geh aufs Ganze!". Auch die "100.000 Mark Show" kommt wieder.

Kult-Formate und Moderatoren erleben TV-Comeback

Bei der Wiederauferstehung der Kult-Formate sind meist auch die einst so beliebten Moderatoren mit an Bord: Thomas Gottschalk, Bernd Stelter, Harry Wijnvoord, Jörg Draeger und Ulla Kock am Brink strahlen wieder in bekannter Kulisse.

Kommt auch das "Glücksrad" zurück?

Sehnsüchtig warten auch viele Fans auf ein "Glücksrad"-Comeback. Die beliebte Gameshow lief einst täglich zwischen 1988 und 2002 im deutschen Fernsehen (danach noch bei 9Live und ein Remake bei RTL plus). Moderiert wurde der Vorabend-Klassiker von Peter Bond und Frederic Meisner. Als Buchstabenfee agierten Maren Gilzer, Sonya Kraus und Ramona Drews.

Frederic Meisner ist heute auch erfolgreicher Trachten-Designer © imago/Spöttel Picture

Moderator Frederic Meisner hat Show-Idee für Comeback

Doch wie könnte eine "Glücksrad"-Neuauflage tatsächlich aussehen? Frederic Meisner, der sich auch als Trachten-Designer einen Namen machte, will unbedingt wieder mit Kandidaten an seinem "Glücksrad" stehen. Der 68-Jährige hat gar schon konkrete Ideen für ein Comeback.

Frederic Meisner schwärmt von seinem Format: "Man könnte das 'Glücksrad' als Show-Format neu aufsetzen, mit mindestens fünf Kameras und einem moderneren Bühnenbild. So kann man dann auch noch die jungen Zuschauer begeistern, die das Format von früher gar nicht kennen. Aber natürlich müssten das Rad und die Ratewand die Hauptmotive sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel mit drei Primetime-Shows startet. So war es ja auch mit Jörg Draegers erfolgreichem 'Geh aufs Ganze'-Comeback."

Sat.1. hält nichts von einer "Glücksrad"-Neuauflage

Und was sagt Sat.1 zu Plänen über ein sich erneut drehendes "Glücksrad"? Der Privatsender gibt dem Format keine neue Chance! Gegenüber der AZ dementiert Sat.1 eine Neuauflage. Die Gründe für das endgültige TV-Aus wollte ein Sendersprecher nicht erklären.

Das findet Moderator Frederic Meisner schade, wie er der AZ berichtet: "Ich kann das ablehnende Verhalten von Sat.1 nicht verstehen. Sie trauen sich nicht und glauben nicht an einen Quoten-Erfolg. Was viele nicht wissen: Das 'Glücksrad' war die erfolgreichste Gameshow im deutschen Fernsehen überhaupt. Wir hatten fast sieben Millionen Zuschauer – und das täglich! In den USA läuft die Sendung seit 35 Jahren."

"Glücksrad": Frederic Meisner steht weiterhin für Gespräche bereit

Frederic Meisner will nicht aufgeben und glaubt trotz Absage des Senderchefs Daniel Rosemann an ein quotenstarkes "Glücksrad"-Comeback. "Ich wäre zu Gesprächen bereit", so der Moderator fest entschlossen.

Vielleicht lässt sich Sat.1 ja doch noch überreden – oder würdigt Meisner mit einer einmaligen Ausgabe zum 70. Geburtstag im kommenden Jahr. Schon das ZDF schenkte Thomas Gottschalk zum 70. die erneute Moderation von "Wetten, dass..?". Und die kam beim Publikum an!