Bei den "Rosenheim-Cops" stehen große Veränderungen bevor – vor allem im Cast. Schauspielerin Ursula Maria Burkhart hat der AZ einen Einblick in die Entwicklungen am Set gegeben. Was verrät die "Marianne Grasegger"-Darstellerin?

Marisa Burger, Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl sind raus bei den "Rosenheim-Cops". Die drei Schauspieler sind aus der ZDF-Vorabendserie ausgestiegen. Das wirbelt die Crew samt Set-Situation durcheinander. Für die TV-Stars heißt es jedoch nicht nur Abschied nehmen, denn gleichzeitig stoßen auch neue Gesichter hinzu. Was verändert sich ab Staffel 26 im Cast?

Ursula Maria Burkhart bekommt jungen Mann zur "Rosenheim-Cops"-Unterstützung

Dass Sarah Thonig als "Christin Lange" für Marisa Burger im Polizeisekretariat übernehmen wird, ist seit Monaten bekannt. Aber was passiert mit Thonigs Position am Empfang? Bis zuletzt arbeitete sie dort Seite an Seite mit TV-Kollegin Ursula Maria Burkhart. Die Produktion teilte der AZ hierzu mit, dass es einen Personalzuwachs geben wird: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen." Nun reagiert auch Burkhart selbst in der AZ auf die Neuerung bei den "Rosenheim-Cops": "Ich verrate nur, dass ich in der Information einen jungen Mann zur Unterstützung bekomme und da bin ich sehr gespannt, was das mit der 'Frau Grasegger' machen wird."

Das sagt "Marianne Grasegger"-Darstellerin über einen Ausstieg

Um wen es sich dabei handelt, will die Produktion noch nicht enthüllen. Die Fans sollen nicht gespoilert werden. Was aber schon jetzt klar ist: Ursula Maria Burkhart bleibt den Zuschauern weiterhin erhalten. "Ich bin sehr gerne hier und bin dafür sehr dankbar", betont sie im AZ-Interview. "Ich liebe meine Figur und das Team so, dass ich nie über einen Ausstieg nachgedacht habe."

Und wie geht die Schauspielerin damit um, künftig weniger mit Sarah Thonig zu drehen? Immerhin haben die beiden die vergangenen elf Jahre am Empfang zusammen vor der Kamera gestanden. Ursula Maria Burkhart zur AZ: "'Marianne Grasegger' freut sich sehr über den Karrieresprung von 'Frau Lange', aber sie vermisst sie auch. Sie kann ja jederzeit bei ihr vorbeischauen."

Ursula Maria Burkhart wird Sarah Thonig am Empfang der "Rosenheim-Cops" vermissen. © ZDF/Bojan Ritan

Neue Schauspielerin bei "Die Rosenheim-Cops": Sie ersetzt Christian K. Schaeffer

Auf die Fans der "Die Rosenheim-Cops" kommt noch eine weitere Änderung zu: Christian K. Schaeffer verlässt als "Ignaz 'Jo' Casper" die Serie. Auf den Abschied vom "Times Square"-Wirt folgt aber ein Neuzugang: Schauspielerin Maya Haddad wird als "Yasmin Rabe" die Tagesbar "Das Rosi" leiten und die Cops künftig bewirten.

Christian K. Schaeffer (r.) verlässt die "Rosenheim-Cops". © ZDF/Bojan Ritan

Ob auch Isabel Mergl als "Hilde Stadler" ersetzt wird, ist bislang nicht bekannt. Bis zur Ausstrahlung der neuen Folgen, die aktuell in Rosenheim und den Bavaria Studios gedreht werden, dauert es noch eine Weile. Start der 26. Staffel ist voraussichtlich im Herbst 2026. Bis dahin bleibt es spannend, ob noch mehr Veränderungen auf die Zuschauer zukommen werden.