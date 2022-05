NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten spricht über Tabuthema: "Mit 42 erstmals Viagra genommen"

Potenzprobleme und die Einnahme von Viagra sind für viele Männer ein Tabuthema. Moderator Hinnerk Baumgarten hat darüber nun in einem Interview gesprochen.

Viele Männer haben früher oder später mit Erektionsproblemen zu kämpfen – darüber sprechen tut allerdings kaum jemand. Moderator Hinnerk Baumgarten (54) hat nun offen über seine Erfahrungen gesprochen.

"Mit 42 hatte ich beim Sex den ersten Hänger", erklärt er gegenüber " ". "Ich war sehr verliebt, wir wollten endlich Sex. Und plötzlich war das Ding unten. Nix ging mehr."

Das nächste Mal wollte er so ein Malheur offenbar vermeiden: "Ich nahm beim nächsten Mal eine Viagra. Meine Freundin kam aus der Dusche, ich stand im Schlafzimmer. Sie sagte: 'Du hast ja einen knallroten Kopf'. Es hatte immer noch nix funktioniert, ich habe nur Bluthochdruck bekommen. Ein echtes Tabuthema. Da hilft nur, darüber zu reden."

Hinnerk Baumgarten mit Freundin Joanna Majerska. © BrauerPhotos / H.Ross (digital-BrauerPhotos)

Hinnerk Baumgarten: "Da geht noch was!"

Seit 2004 ist Baumgarten eines der wichtigsten Gesichter beim NDR, nun hat er seine Erfahrungen mit dem Älterwerden in einem Buch verarbeitet ("Younger sän ewer. Da geht noch was!", Edel-Books, 18,95 Euro). "Ich will über mich selbst lachen. Angezogen sehe ich mittlerweile besser aus als nackt", erklärt er.

Hinnerk Baumgarten war nie verheiratet, hat eine 20-jährige Tochter und ist seit 2015 mit Freundin Johanna liiert. Die Beziehung zu ihr hat ihn in Zeiten der Pandemie erfinderisch gemacht: "Als die Grenzen nach Polen während Corona dicht waren, konnte ich meine Freundin Joanna nicht besuchen. Ich habe Trucker an der Autobahn gefragt, denn die durften durch. Also habe ich einen Gewerbeschein als Logistiker beantragt, mir echte Aufträge besorgt und Reifen nach Danzig gefahren."