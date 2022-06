Natascha Ochsenknecht macht mit Nackt-Foto klare Ansage: "Ich polarisiere"

Mit ihrer Meinung hält sich Natascha Ochsenknecht nur selten zurück, auch wenn sie damit jemandem auf die Füße tritt. Bei einem nackten Auftritt auf Instagram findet sie selbstbewusste Worte.

Eines ist bei Natascha Ochsenknecht gewiss: Sie ist stolz auf sich und ihre Familie, ihre Kinder verteidigt sie wie eine Löwenmutter. Dass sich die Promi-Dame damit nicht nur Freunde macht, ist offensichtlich. Sie eckt gerne auch mal an und steht hinter ihrer Meinung. Das macht die 57-Jährige gerade mehr als deutlich.

Mit 57 Jahren: Nackte Ochsenknecht macht klare Ansage

Auf Instagram hat Natascha Ochsenknecht ein sehr freizügiges Foto von sich gepostet. Splitternackt steht sie vor der Kamera, ihre Brüste werden mit der Hand verdeckt. "Ich polarisiere und das ist auch gut so", schreibt sie dazu.

Doch mit dem Nackt-Foto will die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht ein wichtiges Thema ansprechen: Mut zu mehr Selbstbewusstsein. Natascha Ochsenknecht scheut sich nicht davor, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. "Ehrlichkeit steht bei mir ganz oben auf der Liste und dass ich mir selber treu bleibe. Es gibt nix Schlimmeres, als etwas vorzuspielen, was man nicht ist. Glaubt an euch, das ist mit ein Schlüssel zum Glück."

"Großartig": Natascha Ochsenknecht wird von Fans gefeiert

Zahlreiche Follower unterstützen das Statement der 57-Jährigen. Ein Fan schreibt dazu: "Großartig, bleib genau so! Das ist auch mein Motto... Mainstream ist nicht mein Ding." Auch von Promi-Freunden wie Simone Thomalla und Danni Büchner wird Natascha Ochsenknecht gefeiert.

Allerdings bekommt sie von Kritikern auch Gegenwind. "Für mich, als Andersdenkende, ist es aber manchmal total nervig, immer auf solche Stories zu stoßen. Es gäbe so viele wirklich wichtige Dinge, auf die aber wahrscheinlich jeder Mensch selbst kommen muss", lautet ein Kommentar dazu. Das dürfte die Ochsenknecht-Mama allerdings nicht stören, denn immerhin "polarisiert" sie ja ganz gerne.