Natascha Ochsenknecht hat keine Lust mehr auf jüngere Männer

Nach dem Ehe-Aus mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht hat Natascha Ochsenknecht erstmal auf jüngere Männer gesetzt. Mit dem 20 Jahre jüngeren Umut Kekilli war die Unternehmerin sogar verlobt.

Natascha Ochsenknecht will keinen Mann mehr unter 45.

Natascha Ochsenknecht verbringt auch dieses Weihnachtsfest solo. Schlimm ist das für die Mutter von Cheyenne, Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht aber überhaupt nicht. Die 58-Jährige ist seit 2019 glücklicher Single. Für den nächsten Mann in ihrem Leben hat Ochsenknecht allerdings schon ganz genaue Vorstellungen.

Für künftige Beziehungen hat sich Natascha Ochsenknecht vorgenommen, keine Männer unter 45 mehr zu daten. "Toll wäre einer, der so ein bisschen älter ist, der versteht, über was ich rede, der auch noch weiß wer ABBA ist oder die Rolling Stones", erzählt das ehemalige Model im Interview mit RTL. Bereits nach ihrer Beziehung zu dem 38-jährigen Umut Kekilli ging es in Ochsenknechts Liebesleben zumindest altersmäßig wieder aufwärts. Kameramann Oliver Schumann war nur sechs Jahre jünger, als seine berühmte Ex-Freundin.

Es gibt einen gewissen Spielraum für Natascha Ochsenknecht

Auf ein bestimmtes Alter will sich die Dreifach-Mama aber nicht festlegen: "Wenn er 49 ist, ist er 49. Wenn er 68 ist und ein cooler Typ ist es auch egal. Das ist mir Schnuppe." Einen Mann braucht Natascha Ochsenknecht aber nicht zum glücklich sein und dank ihrer Kinder und Enkelkinder ist bei der Unternehmerin auch immer etwas los.