Name des Schreibtischs von US-Präsident: WWM-Kandidatin zittert sich zur richtigen Antwort

Wie heißt der legendäre Schreibtisch, an dem US-Präsidenten im Oval Office in Washington sitzen? Das will Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" wissen. Ist es der Rusticale, Resolute, Radicale oder Rabiate Desk?

In der 3-Millionen-Euro-Woche hat Günther Jauch ein Herz für einstige Pechvögel von "Wer wird Millionär?". Auch Emily Enders (24) aus Langenfeld darf wieder auf dem berühmten RTL-Ratestuhl quizzen. Doch bei der 32.000-Euro-Frage zockt sie.

"Wer wird Millionär?": Richtige Antwort zu Desk im Oval Office gesucht

Die Frage bei "Wer wird Millionär?" lautet: Unter welchem Namen ist der legendäre Schreibtisch des US-Präsidenten – das Herzstück des Oval Office – bekannt?

Rusticale Desk Resolute Desk Radicale Desk Rabiate Desk

Die Kandidatin meint, sie habe den Resolute Desk einmal gehört. US-Präsidenten säßen dort und präsentierten Resolutionen, so die 24-Jährige. Doch sie ist nicht restlos überzeugt und wählt den Telefonjoker. Der Onkel ihres Lebensgefährten muss allerdings passen: "Da kann ich nicht helfen. Es tut mir leid."

Korrekte Lösung: Der Schreibtisch von US-Präsident Trump heißt Resolute Desk

Emily Enders geht dennoch das Risiko ein und zockt bei der 32.000-Euro-Frage – und wählt Resolute Desk als korrekten Namen für den Schreibtisch des US-Präsidenten.

Polar-Forschungsschiff: Queen Victoria ließ Schreibtisch daraus bauen

Die Herleitung des Namens ist allerdings nur bedingt richtig, erklärt Moderator Günther Jauch. Der Resolute Desk geht nämlich auf den Namen eines Polar-Forschungsschiffs, das bis 1870 im aktiven Dienst der britischen Royal Navy stand, zurück. "Aus dessen Holz ist der Schreibtisch gemacht", so Jauch. Das Schiff hieß Resolute. Königin Victoria ließ aus den Balken der Schiffsplanken einen Schreibtisch anfertigen. Das Möbelstück schenkte sie dem damaligen US-Präsidenten Rutherford B. Hayes im November 1880.