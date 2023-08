Nächste Runde in Boateng-Prozess Ende September geplant

Nach der Verurteilung von Ex-Fußballnationalspieler Jérôme Boateng wegen Körperverletzung geht das Verfahren Ende September in die nächste Runde. Die Hauptverhandlung im Revisionsverfahren am Bayerischen Obersten Landesgericht sei für den 21. September geplant, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Bisher sind demnach keine weiteren Termine in dem Verfahren vorgesehen.

02. August 2023 - 11:30 Uhr | dpa

Der Fußball-Profi und ehemalige Nationalspieler Jérôme Boateng sitzt im Gerichtssaal. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild