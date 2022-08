Naddel seit März abgetaucht: Fans sorgen sich um Bohlen-Ex

Wo steckt Nadja Abd el Farrag (57) und wie steht es um ihren Gesundheitszustand? Die Moderatorin hat sich offenbar aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Nach turbulenten Jahren mit Skandal-Schlagzeilen sorgen sich jetzt ihre Fans. Wie geht es Naddel? Was macht sie heute?

Sie wollte in Hamburg einen Neuanfang starten – diesmal mit eigener Wohnung und einem Job, mit dem sie über die Runden kommt. Doch um Naddel ist es still geworden. Die schöne Ex von Dieter Bohlen sorgt für keine Schlagzeilen mehr, besucht keine Promi-Events und auch auf ihrem Instagram-Kanal sind keine aktuellen Neuigkeiten zu finden. Jetzt sorgen sich die Fans um Nadja Abd el Farrag.

Was macht Naddel heute?

Naddel lebte von der Aufmerksamkeit, vom Wirbel um ihre Person und dem Stattfinden in der Boulevardpresse. Seit Jahrzehnten hält sich die 57-Jährige so im Gespräch. Zuletzt arbeitete sie als Hausdame in einer Unterkunft an der Nordsee, begann eine Ausbildung zur Wellness-Masseurin, jobbte als Aushilfskellnerin und war das Werbegesicht für einen Kuchenboden. Doch mal wieder stolperte Nadja Abd el Farrag und brach ihre Zelte ab. Sie wollte wieder nach Hamburg, um als selbstständige Dekorateurin durchzustarten.

Wie steht es wirklich um Nadja Abd el Farrag?

Nach einem Streit mit Olivia Jones ist Naddel jetzt abgetaucht. Ihr letzter Instagram-Beitrag ist vom 25. März. Treue Fans bangen deshalb um den einstigen Boulevard-Liebling und kommentieren das Foto ihrer Hündin. "Weiß jemand, wo sie ist? Es kam schon seit Wochen nichts mehr. Ich mache mir Sorgen", schreibt eine Followerin. Eine andere bietet ihr sogar Hilfe an: "Bitte melde dich bei mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann."

Warum sich Naddel jetzt schon über vier Monate nicht mehr meldet, bleibt unklar. Sie hatte keine Auszeit angekündigt. Fans vermissen die Promi-Lady und ihre unterhaltsamen Geschichten.