Naddel mit verändertem Haar: Neue Frisur nach Umstyling begeistert Fans

Schon wieder hat sich Nadja Abd el Farrag (55) neu erfunden und einen veränderten Look präsentiert. Auf Perücke und Extensions verzichtet Naddel, jetzt steht sie zu ihren krausen Naturhaaren. Eine Stylistin verwandelt die Bohlen-Ex für ein Shooting in eine elegante Lady.

19 Mal ist Nadja Abd el Farrag bereits umgezogen. Seit neuestem wohnt die Bohlen-Ex in Schleswig-Holstein. Dort ist sie Markenbotschafterin für eine Bäckerei in Fahrdorf. Neuer Job, neuer Look!

Naddel macht Werbung für Backerei und hat sich optisch verändert

Damit Naddel für die Werbung wie aus dem Ei gepellt aussah, legte eine Stylistin Hand an. Naddels Look hat sich komplett verändert. Aus leger wurde elegant! Die lockigen Haare wurden glatter gekämmt und mit Haarspray zu einem strengen Zopf hochgesteckt. So darf Nadja Abd el Farrag für die Produkte der Bäckerei werben und ihre Kasse aufbessern.

Sehen Sie hier Naddels Look nach dem Umstyling in der Slide-Show:

Nadja Abd el Farrag ist stolz auf ihren neuen Look und gewährt ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen. Zur Galerie auf Instagram schreibt die 55-Jährige: "Auch wenn der Coronaspuk uns alle ausbremst... hier einige Impressionen backstage vom Shooting im Dezember bei meinem Meckerbäcker Siggi." Den Fans gefällt Naddels neuer Style. Vor allem, weil Visagistin und Naddel weiterhin auf Natürlichkeit setzen. "Liebe Nadja, das sieht richtig, richtig gut aus. Das Natürliche steht Ihnen wirklich gut!!", kommentiert eine Followerin und macht der Ex-Freundin von Dieter Bohlen ein tolles Kompliment. Eine andere schickt Herz-Emojis und klatschende Hände und meint: "Beauty."

Doch wie sieht es tief im Inneren der 55-Jährigen wirklich aus? Naddel bezeichnete sich selbst als "schuldenfrei", doch das sehen ihre Ex-Beraterin und ein ehemaliger Gönner anders, wie die AZ exklusiv erfahren hat...