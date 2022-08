Nackt-Statement von Heidi Klum: Aus diesem Grund zeigt sie sich hüllenlos in der Öffentlichkeit

Dass Heidi Klum sich gerne mal im Eva-Kostüm präsentiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Ihr Social-Media-Auftritt gleicht schon fast einem OnlyFans-Account. In einer US-Talkshow hat das Model jetzt darüber gesprochen, warum es diese Nackt-Offensive fährt.

Ist Heidi Klum eine Textil-Phobikerin, eine Verfechterin der Freikörperkultur oder einfach nur stolz auf ihren makellosen Körper? Vielleicht trifft alles auf die erfolgreiche Model-Mama zu, denn seit längerer Zeit haut sie ein Nackedei-Foto nach dem anderen auf Instagram raus. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" spricht die 49-Jährige über die Hintergründe ihrer hüllenlosen Auftritte.

Der letzte Nackt-Post von Heidi Klum wurde erst am Montag (22. August) veröffentlicht. Darauf zu sehen ist das Topmodel oben ohne, ihre Brüste lediglich mit viel Sonnencreme bedeckt.

Auf anderen Bildern zeigt sich Heidi Klum auch komplett nackt, sogar Ehemann Tom Kaulitz hat bereits für ihren Instagram-Kanal blankgezogen. Bei soviel körperbetontem Content will es US-Komikerin Nicole Byer, die als Vertretung für Jimmy Kimmel dessen Show moderiert, genauer wissen und hakt bei Heidi Klum nach: "Wie fühlt es sich an, heiß und nackt in der Öffentlichkeit zu stehen?"

Nackt-Fan Heidi Klum: Deshalb lässt sie ständig die Hüllen fallen

Dem Model ist diese direkte Frage überhaupt nicht unangenehm. "Wir sind nur heute so jung, also warum nicht? Wir werden jeden Tag älter, also warum es [nackt in der Öffentlichkeit zu posieren, d.R.] nicht jetzt tun", erklärt sie ihr Lebensmotto. Für diese Antwort erhält die 49-Jährige von den Zuschauern im Studio viel Applaus.

Als ehemaliges "Victoria's Secret"-Model dürfte es Heidi Klum auch nicht schwerfallen, sich knapp bekleidet vor einem Millionenpublikum zu präsentieren. Für das Unterwäsche-Label lief sie von 1997 bis 2010 über den Laufsteg. Und auch zukünftig wird Heidi wohl nicht auf Nackedei-Fotos verzichten.