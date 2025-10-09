In der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" gibt es besonders viel Geld zu gewinnen. Günther Jauch fragt nach den Nachbarstaaten von Deutschland im Jahr 1989. Während die Kandidatin noch zögert, verrät die AZ schon jetzt die richtige Antwort.

Anna-Lea Fröhlich muss bei "Wer wird Millionär?" ihr geografisches und geschichtliches Wissen unter Beweis stellen.

Möchte man "Wer wird Millionär?" mit einer großen Gewinnsumme verlassen, sollte man zuvor an seinem Allgemeinwissen feilen. In der neuesten Ausgabe ist bei einer Frage sowohl geschichtliches als auch geografisches Know-how gefordert. Die Kandidatin im Ratestuhl kann Günther Jauch (69) die korrekte Lösung nicht sofort mitteilen – aber die AZ bringt hier Licht ins Dunkle.

"Wer wird Millionär?": Frage nach deutschen Nachbarstaaten

Die Lehrerin Anna-Lea Fröhlich darf im Rahmen der "3-Millionen-Euro-Woche" bereits ein zweites Mal im Studio von Günther Jauch Platz nehmen. Als es um 50.000 Euro geht, möchte der Quizmaster Folgendes von der Kandidatin wissen:

Die Bundesrepublik Deutschland hat heute neun Nachbarstaaten. Wie viele hatte sie 1989?

A: Nur sieben

B: Genau acht

C: Auch neun

D: Sogar zehn

"Wer wird Millionär?": Kandidatin zögert bei 50.000-Euro-Frage

Anna-Lea Fröhlich geht zunächst die Länder durch, die sicher auch 1989 bereits zu den deutschen Nachbarstaaten zählten. Da sie jedoch bei den östlichen Ländern unschlüssig ist, reduziert sie die Antwortmöglichkeiten durch den 50:50-Joker. Stehen bleiben an dieser Stelle A: Nur sieben und C: Auch neun.

Daraufhin wählt die Kandidatin den Telefonjoker, jedoch verstreicht die Zeit, bevor der Kontakt eine Tendenz aussprechen kann. Mutig entscheidet Anna-Lea Fröhlich daraufhin, sich auf ihr eigenes Bauchgefühl zu verlassen und nimmt C: Auch neun.

Günther Jauch erklärt: 1989 hatte Deutschland neun Nachbarstaaten

Der Mut der Kandidatin zahlt sich aus: Denn wie Günther Jauch erklärt, grenzte 1989 noch die DDR an die BRD. Nach der Wiedervereinigung grenzte Polen an die Bundesrepublik, weshalb die Anzahl der Nachbarstaaten unterm Strich gleich blieb. Anna-Lea Fröhlich darf daraufhin ohne verbliebene Joker im Quizspiel weiterziehen und verlässt die Sendung schlussendlich mit stolzen 50.000 Euro Gewinnsumme.