Nach Zusammenbruch von Madonna: Ex-Freund packt aus – "sie wird nie langsam machen"

Vor wenigen Wochen hat US-Popstar Madonna ihre Fans weltweit in Schock versetzt. Die Sängerin wurde aufgrund einer Infektion bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, ihre Familie bangte um ihr Leben. Jetzt hat sich ein Ex-Freund zu Wort gemeldet und betont, dass sie trotz des Vorfalls nicht kürzertreten werde.

US-Popstar Madonna scheint sich von ihrer schweren bakteriellen Infektion zu erholen und will bereits im Oktober ihre Welttournee "Celebration" in Europa starten. Wie realistisch ist es, dass die Sängerin sich bis dahin wieder erholt hat? Übernimmt sie sich erneut? Ein Ex-Freund hat darüber nun Klartext gesprochen.

Zusammenbruch und Intensivstation: Wie geht es Madonna heute?

Mit Hits wie "Papa Don't Preach", "Material Girl", "Like a Prayer" und "Frozen" begeistert Madonna Louise Ciccone, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, seit über 40 Jahren Fans auf der ganzen Welt. Ihre Fähigkeit, sich musikalisch und optisch immer wieder selbst neu zu erfinden und bewusst Skandale zu entfachen, machte sie zu einer Ikone, die bis heute Bestand hat. Daher schlug Ende Juni 2023 die Nachricht, Madonna liege nach einem Zusammenbruch bewusstlos im Krankenhaus und müsse künstlich beatmet werden, wie eine mediale Bombe ein. Nicht nur ihre Bewunderer waren schockiert– auch Familie und Freunde sorgten sich, Tochter Lourdes habe mit dem Schlimmsten gerechnet.

Inzwischen soll es der "Queen of Pop" besser gehen, sie wurde vor wenigen Tagen bei einem Spaziergang in New York gesichtet. Auf Instagram teilt sie mit: "Mein Fokus liegt nun auf meiner Gesundheit und dass ich wieder zu Kräften komme. Ich versichere euch, ich werde so bald wie möglich wieder zu euch zurückkehren."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Madonnas Ex-Freund spricht über Zusammenbruch: "Sie wird nie langsam machen"

Wie ernst Madonna ihre Ankündigung an ihre Fans meint, stellt Peter Kentes klar. Er war mit der Sängerin liiert, als diese noch unbekannt war und betont ihren eisernen Willen und Disziplin. "Niemand besiegt das Alter, aber Madonna wird diese Krankheit überwinden und eine erfolgreiche Tournee haben", sagt der 72-Jährige im Gespräch mit dem britischen Blatt " ". "Sie war immer voller Energie und hat andere Künstler überholt, und ich kann mir vorstellen, dass sie niemals langsamer machen wird."

Peter Kentes lernte Madonna kennen, als diese 19 Jahre alt war – etwa fünf Jahre vor ihrem internationalen Durchbruch mit "Holiday". Über seine Zeit mit der Sängerin sagt der Ex-Freund: "Sie war ein Mädchen, das die ganze Nacht in Clubs tanzen konnte und am nächsten Morgen bereit war, um 7.30 Uhr mit dem Ballettunterricht zu beginnen." Der 72-Jährige ist sich sicher: "Sie wird immer ein Headlinder sein."

Intervention: Kinder von Madonna wollen sie zur Vernunft bringen

Ob Madonnas Ex-Freund mit seiner Vorhersage Recht behalten wird? Ihre Kinder zumindest sollen die "Queen of Pop" zu einer Auszeit überreden und deshalb sogar eine Intervention abgehalten haben. "Lourdes und Rocco sagen seit Jahren, dass Madonna mit der Art und Weise, wie sie sich selbst geißelt, nur einen Schritt von der Katastrophe entfernt ist", sagt ein Insider dem US-Magazin " ". "Die jüngeren Kinder stimmen dem zu und sagen ihrer Mutter, dass sie etwas ändern muss. Es handelt sich um eine Intervention und sie sind entschlossen, es bis zum Ende durchzuziehen."

Madonna soll sich auch nach ihrem Zusammenbruch noch zu viel zumuten. © IMAGO / Avalon.red

Wichtig sei den Kindern von Madonna, dass sie sich komplett auskuriere, bevor sie sich wieder in die Proben zur anstehenden Tour stürzt. Das sollte wohl auch den Fans wichtig sein, damit sich die Künstlerin nicht übernimmt und bei ihren Konzerten wieder Vollgas geben kann.