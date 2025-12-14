Nach viertem Kind mit Ehefrau Miriam: Doppeldeutige Bemerkung von Felix Neureuther im TV

Gemeinsam mit Ehefrau Miriam Neureuther zeigte sich Ex-Skirennfahrer Felix am vergangenen Samstag beim TV-Duell von ARD-Moderator Kai Pflaume. Das Ehepaar, das mittlerweile vier gemeinsame Kinder hat, stellte sich einer sportlichen Herausforderung. Und hatte dennoch das Nachsehen...

Was für ein TV-Erfolg für "Klein gegen Groß". Jeder fünfte TV-Zuschauer schaute in der Gesamtbetrachtung am vergangenen Samstag die Unterhaltungsshow von Moderator Kai Pflaume (58). Darin plaudere Helene Fischer (41) über ihren "besten Mann" Thomas Seitel – und Miriam (35) und Felix Neureuther (41) duellierten sich mit zwei Kindern. Dabei teilten sie mit einem Augenzwinkern Einblicke in den aktuellen Stand ihrer Beziehung.

Zwei Mädchen wollen Duell mit Felix und Miriam Neureuther

Die ehemaligen Ski-Profis Miriam (35) und Felix (41) Neureuther traten im "Ball-Stab-Wechsel-Duell" gegen Sarah und Lotte (beide 9) aus Mannheim an. Die beiden Mädchen behaupteten, in der Liegestützposition mehr Ball-Stab-Wechsel in 60 Sekunden zu schaffen als die Neureuthers. Eine anstrengende Aufgabe, wie sich schnell herausstellte. Vorab fragte Kai Pflaume die ehemaligen Ski-Profis schmunzelnd, ob das gemeinsame Training sich positiv auf die Ehe der beiden ausgewirkt habe.

Schmunzler bei doppeldeutiger Bemerkung nach Kinder Nummer vier

"Das hat unsere Beziehung auf ein ganz neues Level gehoben", lachte Miriam Neureuther. Das Paar hat erst kürzlich Nachwuchs bekommen und begrüßte sein viertes Kind auf der Welt. Zu Matilda (8), Leo (5) und Lotta (3) kam im Frühjahr Nesthäkchen Mats dazu. "Deswegen hat der Ball-Stab-Wechsel ganz gut funktioniert", schmunzelte Felix doppeldeutig.

Sportliche Eheleute: Felix und Miriam Neureuther © NDR/Thorsten Jander

Im Duell hatten die Neureuthers allerdings das Nachsehen. Mit drei Punkten Vorsprung entschieden Sarah und Lotte das Duell am Ende für sich. Die Niederlage dürfte aber nicht wirklich schmerzen, denn leuchtende Kinderaugen und der gute Zweck stehen im Fokus der Show. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe darf sich über 30.000 Euro freuen.

Im Duell: Sarah und Lotte kämpften gegen Miriam und Felix Neureuther © NDR/Thorsten Jander

Kai Pflaume und seine prominenten Gäste können auch nach der Show weiter jubeln. Man gewann das Quoten-Triell in allen Bereichen eindeutig. Während 1,17 Millionen (6,2 Prozent) das "Masked Singer"-Finale auf ProSieben schauten, kam die Neuauflage von RTLs "Denn sie wissen nicht, was passiert" gar nur auf 1,06 Millionen (6,1 Prozent). "Klein gegen Groß" wollten dagegen stolze 4,2 Millionen Zuschauer sehen – das entspricht einem Marktanteil von 20 Prozent.