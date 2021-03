Nach vier Scheidungen: Lothar Matthäus vergleicht Ehe mit Fußballspiel

Der Weltmeister wird am Sonntag 60 Jahre alt. Zeit, um ein privates Fazit zu ziehen, findet Lothar Matthäus. Seit 2014 ist er mit der 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia Klimko verheiratet.

Viermal beschäftigte sich schon ein Anwalt mit den Scheidungspapieren von Lothar Matthäus, doch jetzt soll seine fünfte Ehe für immer halten. Anlässlich seines bevorstehenden 60. Geburtstags zieht der gelernte Raumausstatter im "Fußball & Familie"-Interview einen bemerkenswerten Vergleich: "Das Ende einer Ehe ist eine Niederlage. Man geht hinein wie in ein Fußballspiel. Man will gewinnen. Man geht die Ehe ein, weil man dran glaubt."

Lothar Matthäus: Privater Rückblick vor dem 60. Geburtstag

Matthäus könne trotz einstiger Skandal-Schlagzeilen "auch heute noch in den Spiegel gucken". In all seinen Beziehungen sei er "immer ehrlich und korrekt" gewesen. "Das waren Lebenserfahrungen. Hat nicht sollen sein, aus unterschiedlichsten Gründen." Jedoch sei er "trotz gescheiterter Champions-League-Endspiele, trotz gescheiterter Ehen" mit seinem Leben "sehr zufrieden".

Lothar Matthäus: Überblick über seine Frauen

Mit seiner ersten Frau Silvia war Lothar Matthäus von 1981 bis 1992 verheiratet. Die Ehe mit Lolita Morena hielt von 1994 bis 1999. Fünf Jahre hielt die dritte Ehe mit Marijana (2003 bis 2009). Gattin Nummer vier war Model Liliana, der er 2009 das Jawort gab. Nach gut zwei Jahren war Schluss. Mit seiner aktuellen Ehefrau Anastasia Klimko hat Lothar Matthäus einen gemeinsamen Sohn. Das Paar wohnt in Budapest.