Nach Verlust ihres Mannes: Uschi Dämmrich von Luttitz will zurück nach München

Vom Landleben zurück in die Stadt: Die bekannte BR-Moderatorin ("Wir in Bayern") will dem Familiengut bei Weyarn den Rücken kehren - zumindest zeitweise. Warum Uschi Dämmrich von Luttitz ihren Lebensmittelpunkt zurück nach München verlagern will und wann der Umzug geplant ist - die AZ weiß Bescheid.

Für Uschi Dämmrich von Luttitz war das vergangene Jahr geprägt von einem schweren Schicksalsschlag: Die langjährige BR-Moderatorin hat ihren Mann, Eckart Freiherr von Luttitz (†78), besser bekannt als der "Entenbaron" verloren.

Am 29. September, nach fast 40 gemeinsamen Ehejahren, verstarb der bekannte Unternehmer, der als Züchter von Enten und Gänsen deutschlandweite Bekanntheit errang, nach langer Krankheit. Bis zu seinem Tod lebte das Paar gemeinsam auf dem Familiengut Niederaltenburg nahe Weyarn im Landkreis Miesbach.

Uschi Dämmrich von Luttitz: "Für mich als gebürtige Münchnerin ist es naheliegend"

Doch das soll sich jetzt ändern. Uschi Dämmrich von Luttitz will ihren Lebensmittelpunkt zurück nach München verlagern, erzählt sie der AZ. "Für mich als gebürtige Münchnerin ist es naheliegend, aber natürlich auch eine Herausforderung, weil ich das ja auch alles bewerkstelligen muss. Aber ich freue mich drauf."

Ihre Kinder sind auf dem Land aufgewachsen

Auf dem Land lebe sie nun schon, seit "meine Kinder (Stephanie Freifrau von Luttitz und Constantin Freiherr von Luttitz, d. Red.) klein waren", so Dämmrich von Luttitz weiter. "Sie sind auf dem Land aufgewachsen."

Wer die Moderatorin kennt, weiß: Ganz im Gegensatz zu ihrem verstorbenen Mann, der die Öffentlichkeit Zeit seines Lebens eher gemieden hat, braucht die quirlige Münchnerin die Gesellschaft wie die Luft zum Atmen. In der Münchner Society geht sie seit Jahrzehnten ein und aus – nach dem Tod des Entenbarons hatte sich die Moderatorin zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch die Gesellschaft half ihr schlussendlich sogar: "Ich hatte mich tagelang zu Hause eingeigelt. Das war furchtbar! Ich habe herausgefunden, dass ich mich unter Menschen besser aufgehoben fühle", sagte Uschi Dämmrich von Luttitz der AZ Ende 2025 am Rande einer Veranstaltung.

Uschi Dämmrich von Luttitz mit Ehemann Eckart bei einer Premiere in der Kömodie im Bayerischen Hof im Jahr 2017. © imago/Spöttel Picture

Zentral: So stellt sich die Moderatorin ihre Münchner Bleibe vor

Jetzt wolle sich die frühere "Wir in Bayern"-Moderatorin also wieder auf die Suche nach etwas Passendem in der Stadt begeben. "Ich möchte in der Stadt wieder Fuß fassen, also stelle ich mir schon etwas Zentrales vor." Wann der Umzug vonstattengehen soll? Das steht aktuell noch in den Sternen. "Im Laufe des Jahres. Erst einmal muss ich fündig werden", so die gebürtige Münchnerin.

Dämmrich von Luttitz: "Werde das Landleben nicht ganz verlassen"

Dem Land will sie dennoch nicht vollständig den Rücken kehren. Immerhin wohnt auch Sohn Constantin mit seiner Familie noch auf dem elterlichen Gut. Er war es auch, der das Unternehmen seines Vaters bereits 2010 übernommen hatte. Den Betrieb der Enten- und Gänsezucht stellte der Luttitz-Sohn allerdings ein. "Ich liebe das Landleben sehr und werde das auch bestimmt nicht ganz verlassen. Aber ich will wieder einen Bezug zur Stadt haben."

Dass Tochter Stephanie in München lebt, spielt für Dämmrich von Luttitz in ihrer Entscheidung übrigens keine Rolle: "Das mache ich nicht davon abhängig, in wessen Nähe ich bin. Ich finde, man muss auch autark denken und es schaffen."