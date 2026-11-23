Für viele Menschen ist ein Haustier ein vollwertiges Familienmitglied – so auch für Hundeprofi Martin Rütter. Als sich der Tierexperte 2025 von seiner geliebten Emma verabschieden musste, war die Trauer groß. Jetzt spricht er mit der Abendzeitung über eine mögliche Nachfolge.

Für Großstadt-Hunde ist eine Metropole wie München tierisch gut geeignet. Viele Grünanlagen und Parks sowie die Isarauen und das direkte Umland laden zu ausgiebigen Spaziergängen in der Natur ein. Dass Martin Rütter sich für einen Umzug in die bayerische Landeshauptstadt entschieden hat, dürfte daher nur wenig überraschen. Der Hundeprofi hat sich nach langer Suche vorerst in einer Übergangswohnung einquartiert. Aber wie schaut es eigentlich mit einer vierbeinigen Begleitung aus? Nach dem Tod seiner Hündin Emma hat der 56-Jährige noch keine neue Fellnase in sein Leben gelassen. Der Abendzeitung hat er jetzt verraten, wie es um eine Nachfolge steht.

Martin Rütter über Verlust von Emma: "Hätte nicht gedacht, dass es so eine Wucht bekommt"

Für Martin Rütter scheint die Zeit für einen neuen Hund an seiner Seite noch nicht gekommen zu sein. Der Tierexperte muss seine Trauer um Emma noch immer verarbeiten – wovon er selbst überrascht ist. "Als Nina gestorben ist, die Hündin davor, hat es zwei Jahre gedauert", betont Rütter im AZ-Interview. "Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so eine Wucht bekommt, aber bei Emma war es dieselbe." Für den TV-Star ist klar: Erst wenn er mit seinem Verlust abgeschlossen hat, will er sein Herz für ein neues Tier öffnen.

Neuer Begleiter für Hundeprofi? Noch ist Rütter nicht so weit

Martin Rütter betont jedoch, dass die Trauer um ein verstorbenes Haustier "sehr individuell" ist, wie er selbst bereits erlebt hat: "Freunde von mir haben an einem Freitag ihren Hund einschläfern lassen und am Sonntag im Tierheim einen neuen geholt. Für sie war das richtig." Für ihn selbst sei das aber der falsche Weg: "Bei mir geht das nicht, solange ich spüre, dass ich es nicht verdaut habe." Der 56-Jährige hat jedoch bemerkt, dass sich seine Gefühle für einen neuen tierischen Begleiter mit fortschreitender Zeit ändern. "Bei einer Tierschutzreise in Rumänien ist mir neulich zum ersten Mal wieder ein Hund begegnet, bei dem ich dachte: 'Da passiert gerade etwas.'"

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Noch ist Martin Rütter nicht auf der Suche nach einem neuen Hund. Dennoch ist er sich sicher: "Mir wird bei der Arbeit ein Hund begegnen, bei dem ich sage: 'Der ist es.' Ich merke, dass ich langsam wieder offen bin." Rütter weiß, wie schnell es manchmal gehen kann, wenn ein passender Vierbeiner seinen Weg kreuzt. Das hat der Tierprofi auch bei seinem Umzug nach München bedacht, wie er der Abendzeitung erklärt: "Das habe ich auch den Maklern gesagt: Es kann in vier Wochen sein oder in einem Jahr, aber er kommt. Und darüber will ich nicht diskutieren."