Nach übler Erfahrung in der Film-Branche: Söder-Tochter Gloria Burkandt will eigenes "Big Business" machen

Markus Söders schöne Tochter Gloria Burkandt (24) hat ein Charity-Dinner im Luxus-Hotel Mandarin Oriental München organisiert. Sie will auf benachteiligten Schauspiel-Nachwuchs aufmerksam machen und bietet fortan Hilfe an. Sie selbst erlebte Diskriminierung auf dem Filmfest München.

Im kurzen Glitzer-Kleid präsentiert Gloria Burkandt ihren ersten eigenen Charity-Abend in München. Mit gerade einmal 24 Jahren hat sie einflussreiche Filmschaffende, Produzenten und Verantwortliche ins Münchner Luxus-Hotel Mandarin Oriental geladen. Der Grund: Gloria Burkandt will den Schauspielnachwuchs unterstützen und auf Diversität samt Chancengleichheit aufmerksam machen.

Gloria Burkandt: Diskrimiernung wegen Körpergröße auf Filmfest München

"Ich musste am eigenen Leib erfahren, wie hart die Schauspiel-Branche ist", sagt die 24-jährige Tochter von Ministerpräsident Markus Söder. Auf dem Filmfest München sei sie wegen ihrer Körpergröße von 1,85 Metern diskriminiert worden: "Ein Filmproduzent meinte zu mir, er würde mich wegen meiner Größe nicht besetzen. Ich wurde kreideweiß und wollte am liebsten einfach nur im Erdboden versinken."

Doch längst hat sie den Kampf aufgenommen. Bereits nach sechs Monaten im Schauspiel-Business will Gloria ein starkes Zeichen setzen und ihre Reichweite sinnvoll nutzen. Mächtige Entscheider, Lenker und Unterstützer konnte Gloria Burkandt am Montagabend im Mandarin Oriental am Tisch versammeln, um auf ihre neue Initiative "New Generation Talents" hinzuweisen.

Matsuhisa im Münchner Mandarin Oriental: Söder-Tochter lädt auch Oscar-Preisträger ein

Unter den knapp 75 Gästen waren der Oscar-prämierte Drehbuchautor Geoffrey Fletcher, Schauspieler Heiner Lauterbach, Constantin-Film-Boss Oliver Berben, Schauspieler Kostja Ullmann oder Schauspieler Ferdinand Hofer. In mehreren Panel-Diskussionen wurde über Diversität und Nachwuchsförderung gesprochen. Eigentlich wollte auch der deutsche Hollywood-Produzent Roland Emmerich im Matsuhisa-Restaurant erscheinen, doch er meldete sich kurzfristig krank.

Filmproduzent Jouri Smit, Oscar-Preisträger Geoffrey Fletcher und Gloria-Sophie Burkandt © BrauerPhotos / G.Nitschke

"Andere nutzen Reichweite für irgendeinen Schwachsinn. Ich habe einen Verein gegründet, um junge Talente in der Ausbildung und beim Aufbau ihrer Schauspiel-Karriere professionell vorzubereiten", erklärt Gloria. Es sollen Bootcamps stattfinden, damit die Nachwuchs-Schauspieler "diese Kämpfe in der Branche durchstehen und ihre innere Balance finden können". Auch eine finanzielle Förderung wird es geben, kündigte Gloria Burkandt freudestrahlend an. "Wenn ich etwas will, dann mache ich es groß. Ich mache Big Business", sagt die 24-jährige Nachwuchs-Schauspielerin selbstbewusst. Und nebenbei macht sie auf den QR-Code aufmerksam, der jedem Gast am Platz vorliegt. Via Paypal könne man direkt spenden.

Gloria Burkandt würgt Vater Markus Söder nach technischen Pannen ab

Zum Charity-Abend wollte eigentlich auch Glorias Vater, Ministerpräsident Markus Söder, kommen. "Es gibt ein paar Skandale in Deutschland", so die 24-Jährige herrlich unverblümt. Sie meinte damit offenbar die Flugblatt-Affäre von Söders Vize Hubert Aiwanger. So viel Offenheit und Charme kam beim Publikum an. Markus Söder erschien also nicht, hinterließ aber eine Video-Botschaft. Weil es beim Abspielen technische Schwierigkeiten gab, brach die 24-Jährige den bräsigen Politiker-Sprech kurzerhand selbst ab. Sie meinte zu ihren Gästen ganz locker, dass er sicherlich "begeisterter Unterstützer meiner Initiative sei". Der Applaus war Gloria Burkandt so sicher.

Markus Söder kam nicht zum Charity-Dinner seiner Tochter, hinterließ aber eine Videobotschaft © API/Michael Tinnefeld

Helene Fischer und Gloria Burkandt haben den selben Friseur: "Neue Frisur zeigt ihre Stärke"

Im Publikum saß auch André Schulz. Der Star-Friseur, der auch Helene Fischer frisiert, steckt hinter den optischen Verwandlungen von Gloria Burkandt. Der AZ sagt er: "Der Marilyn-Monroe-Look war reizvoll. Die kurzen blonden Haare zeigten Glorias Verletzlichkeit. Mit den langen Haaren ist sie wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Die neue Frisur zeigt ihre Stärke – diese kann sie in der Öffentlichkeit gebrauchen."

Filmglanz und Gloria: Bernhard Burgener, Fred Kogel, Kostja Ullmann, Gastgeberin Gloria-Sophie Burkandt, Geoffrey Fletcher, Heiner und Viktoria Lauterbach sowie Oliver Berben © BrauerPhotos / G.Nitschke

Davon ist auch Schauspieler Heiner Lauterbach überzeugt. Denn einen Vorteil habe Gloria durch ihren berühmten Vater nicht unbedingt. "Letztendlich dürfte nur das Talent und die Ausstrahlung eines Schauspielers zählen", sagt er der AZ. Dass Gloria Burkandt vor wenigen Wochen ein Demo für Film-Entscheider aufgenommen hat, wusste Lauterbach nicht. "Ich habe noch nichts gesehen." Seine reizende Ehefrau Viktoria ergänzt: "Ich auch nicht. Nur schöne Fotos."

Oliver Berben: Türen öffnen sich als Promi-Kind schneller, aber...

Constantin-Chef Oliver Berben hat das Demo von Gloria Burkandt noch am Abend angefordert, sagt er der AZ. Der Sohn von Schauspiel-Legende Iris Berben weiß: "Ein prominenter Name im Hintergrund kann Türen schneller öffnen, aber durchgehen muss man schon selbst." Und weiter: "Wichtig ist es, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, ihr Talent zu zeigen." Und dafür will sich eben auch Nachwuchs-Schauspielerin Gloria Burkandt einsetzen.