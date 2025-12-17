AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Nach TV-Abschied: Thomas Gottschalk spricht über Pläne für die Zukunft

Nach TV-Abschied: Thomas Gottschalk spricht über Pläne für die Zukunft

Es war ein TV-Abschied, der Millionen Menschen vor den Bildschirmen berührt hat. Thomas Gottschalk hat seine Karriere beendet – doch der Entertainer hat noch viel vor.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Thomas Gottschalk mit seiner Ehefrau Karina.
Thomas Gottschalk mit seiner Ehefrau Karina. © Barbara Gindl/APA/dpa
München

Der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden Weihnachten trotz Umzugschaos besinnlich feiern. "Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele "Stille Nacht" auf dem Klavier", sagte der 75-Jährige dem Magazin "Bunte". 

Trotz Krebserkrankung: Gottschalk will "noch viel von der Welt sehen"

Nach seinem TV-Abschied will Thomas Gottschalk viel reisen. "Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen", sagte er. Der Entertainer hatte kürzlich seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem großen Show-Geschäft bekanntgegeben.

Weil die Umbauarbeiten in dem neuen Haus in Gräfelfing laut der "Bunten" noch nicht abgeschlossen sind, wohnt das Paar zurzeit in München in einer Mietwohnung. Doch für diese sei der gekaufte Weihnachtsbaum zu groß, sagte Karina Gottschalk dem Magazin. "Da müssen wir dann wohl mit der Kettensäge ran."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.