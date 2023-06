Nach Trennung: Harald Glööckler unterschreibt lukrativen Deal

Designer Harald Glööckler bekommt eine eigene Doku-Soap auf RTL2. Er hat einen lukrativen Vertrag unterschrieben und erhält so nicht nur wertvolle Sendezeit. Schon vor seinem Dschungelcamp-Einzug hatte Glööckler mit der AZ über für ihn so wichtige PR gesprochen.

In der neuen RTL2-Doku-Soap "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt der schrille Modedesigner Einblicke in sein Gefühlsleben, spricht über die Trennung von seinem Mann Dieter Schroth (74) und erklärt, wie er noch mal neu durchstarten will. Der 58-Jährige wird sechs Folgen lang von TV-Kameras begleitet.

Harald Glööckler: Neuanfang und wahre Gefühle nach Ehe-Aus

Die Folgen sollen noch in diesem Sommer ausgestrahlt werden. In der Doku äußert Glööckler offen seine Gefühle nach dem Ehe-Aus und erklärt, wie konkret der Neuanfang aussehen wird. "Ich starte nicht ein bisschen neu. Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!"

In sechs Folgen gibt RTLzwei Einblicke in das Leben von Harald Glööckler. © RTLZWEI, Kathrin Kraus

Vor zehn Jahren gab es bereits "Herr Glööckler zieht um"

Für den 58-Jährigen ist es nicht die erste Doku über sein Privatleben: 2012 zeigte Vox zuerst "Herr Glööckler zieht um", später dann die wöchentliche Show "Glööckler, Glanz und Gloria". Außerdem nahm der gebürtige Schwabe im Januar 2022 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil.

Harald Glööckler: Auf PR und TV-Präsenz angewiesen

Der AZ sagte Harald Glööckler vor Einzug ins Dschungelcamp, wie wichtig PR und Aufmerksamkeit sind: "Ich bin eine öffentliche Person und hatte als Künstler in der Corona-Krise keine PR mehr. Ich bin aber darauf angewiesen. Das war der Grund, warum ich nach zwölf Anfragen beim Dschungelcamp zugesagt habe – und nicht wegen der Gage. Ich will nicht an Bekanntheit einbüßen."