Nach traurigem Verlust: Margot Hellwig muss jetzt Abschied nehmen

Im Frühjahr musste Margot Hellwig einen traurigen Verlust verkraften. Doch jetzt kann sie wieder strahlen – die Volksmusik-Legende hat einen neuen tierischen Begleiter an der Seite. Warum zugleich ein nächster Abschied bevorsteht ...

Der Tod ihres geliebten Hundes Gustl traf Volksmusik-Star Margot Hellwig (85) schwer. Der kleine Vierbeiner war im Frühjahr nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Für Hellwig war der Chihuahua weit mehr als nur ein Haustier, weshalb der Verlust die Sängerin in tiefe Trauer stürzte.

Margot Hellwig freut sich über neuen Hund: "Er gibt mir Kraft"

Doch jetzt zaubert ein neuer tierischer Freund der 85-Jährigen wieder ein Lächeln ins Gesicht. Der sechsjährige Yorkshire-Terrier Bruno bereichert ab sofort ihren Alltag. Mit der Abendzeitung hat Hellwig über ihren neuen Hund gesprochen: "Bruno tut mir unglaublich gut. Er gibt mir Kraft."

Beim Spazierengehen an der frischen Luft und auch bei größeren Ausflügen sei der kleine Vierbeiner ihr ständiger Begleiter. Zudem nehme die Sängerin ihn mit, wenn sie das Grab ihrer Mutter Maria (†90) im oberbayerischen Reit im Winkl besucht. Ein Leben ohne den kleinen Racker kann sich Hellwig schon jetzt wohl kaum noch vorstellen.

Margot Hellwig freut sich über ihren neuen Yorkshire-Terrier Bruno. © ABR-Pictures/Torsten Nitsche

Gemeinsame Fotos: Volksmusik-Legende zeigt sich erstmals mit Enkelin

Auch ihre Enkelin Olivia (23) sei ganz vernarrt in den Yorkshire-Terrier. Die junge Frau habe, wie auch ihre Großmutter, das Tier längst ins Herz geschlossen. Auf einem Bild strahlen die beiden Seite an Seite – eine Premiere, denn Hellwig hatte ihre Enkelin zuvor nie öffentlich gezeigt. Auf manchen der Schnappschüsse ist auch Familienzuwachs Bruno zu sehen.

Margot Hellwig strahlt an der Seite ihrer Enkelin Olivia. © ABR-Pictures/Torsten Nitsche

Nächster Abschied für Margot Hellwig steht bevor: Warum ihre Enkelin sie jetzt verlässt

Doch für Margot Hellwig steht nun ein nächster Abschied an. Ihre Enkelin verlässt die Sängerin für längere Zeit. Olivia geht für ein Jahr nach Edinburgh, wo sie an einer Universität Psychologie studieren wird. Der bevorstehende Abschied fällt der Großmutter keinesfalls leicht. Die 85-Jährige und die junge Frau verbindet ein inniges Verhältnis. Doch natürlich freut sich Hellwig für Olivia – und ist mächtig stolz auf ihre Enkelin.

Margot Hellwig privat: Leben in München

So liegen bei der Volksmusik-Legende derzeit Freude und Wehmut ganz dicht beieinander. Zugleich weiß sich Margot Hellwig jedoch in bester Gesellschaft. Ihr kleiner Yorkshire-Terrier wird die Vollblutmusikerin auf Trab halten und ihr viele schöne Stunden bescheren.

Margot Hellwig beim Spazierengehen mit ihrem Hund Bruno. © ABR-Pictures/Torsten Nitsche

Margot Hellwig wohnt im Südosten Münchens. Im November 2016 musste sie von ihrem geliebten Mann Arthur Lindermayr (†90) Abschied nehmen. Der Musiker war einst ihr Gesangslehrer, später wurde er der Partner an der Seite der gebürtigen Oberbayerin. Das Paar war 55 Jahre verheiratet.