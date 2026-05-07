Große Trauer bei Margot Hellwig: "Hätte niemals damit gerechnet"

Trauer prägt derzeit den Alltag von Volksmusik-Legende Margot Hellwig. Die 84-Jährige spricht in der AZ über den Tod ihres geliebten Hundes. Erst vor wenigen Wochen hatte sie die AZ zu sich nach Hause eingeladen. Schon damals waren die Sorgen um ihren treuen Begleiter groß.

Volksmusik-Star Margot Hellwig trauert um ihren geliebten Hund Gustl. Der kleine Chihuahua ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Für die 84-Jährige ist es ein schmerzlicher Verlust. Der Vierbeiner war in den vergangenen Jahren weit mehr als nur ein Haustier. "Ich bin sehr traurig und hätte niemals damit gerechnet, dass er mich schon so schnell verlässt", sagt Hellwig am Mittwoch der AZ.

AZ-Hausbesuch bei Margot Hellwig

Als die AZ Margot Hellwig vor wenigen Wochen besuchte, war Gustl noch an ihrer Seite. Kaum öffnete sich die Haustür, lief der kleine Hund neugierig und bellend auf den Gast zu. Seit rund zwei Jahren lebte der Rüde bei der Sängerin im Südosten Münchens.

Große Sorgen: Hund hechelte stark, sein Herz war geschwächt

Doch schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es dem kleinen Begleiter mit der amputierten Vorderpfote nicht gut ging. Ein akuter Tierarztbesuch stand an. Gustl hechelte stark, sein Herz war geschwächt und die Atmung auffällig laut. "Ich ließ einen Ultraschall machen, anschließend bekam er zwei verschiedene Herztabletten", erklärt Margot Hellwig jetzt der AZ.

"Habe alles gemacht, damit er am Leben bleibt"

Gustls Zustand verschlechterte sich aber dramatisch. Margot Hellwig ließ ihn "keine Sekunde mehr alleine". Sie sagt der AZ: "Ich habe alles gemacht, damit er am Leben bleibt. Aber er ist dann einfach friedlich eingeschlafen."

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Gustls Alter wurde auf 15 Jahre geschätzt. "Man weiß es nicht genau, weil Gustl aus dem Münchner Tierschutz stammt", so der einstige TV-Star zur AZ. "Die Tiertrauerhilfe hat Gustl samt Bettchen abgeholt. Er wird eingeäschert und kommt dann wieder heim. Im Rosenbeet findet er seine letzte Ruhe."

"Wegen Gustl fühle ich mich nicht einsam"

Für Margot Hellwig war Gustl ein treuer Gefährte, der ihr Halt und Struktur im Alltag gab. "Wegen Gustl fühle ich mich nicht einsam", sagte sie beim AZ-Besuch. Neben ihrer Familie und einem kleinen Freundeskreis war es vor allem ihr Hund, der Hellwig Nähe und Gesellschaft schenkte.

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Treuer Begleiter aus dem Tierschutz ist tot

Nun musste die Sängerin Abschied nehmen. Die Trauer wiegt schwer – besonders in einem Jahr, in dem sie im Juli ihren 85. Geburtstag feiert. Mit Gustl verliert Margot Hellwig einen kleinen Freund, der ihr sehr ans Herz gewachsen war.

Margot Hellwig will neuem Hund ein Zuhause geben

Nach ihrem Geburtstag will Hellwig nach einem neuen Hund Ausschau halten: "Meine Kinder sagen, ich soll wieder einen kleinen, älteren Hund zu mir holen. Ich bräuchte einen neuen Kameraden." Die 84-Jährige zeigt sich offen: "Meine beiden Söhne haben mir versichert, dass ein neuer Hund in gute Hände kommt, falls mir einmal etwas zustoßen sollte. Außerdem habe ich zwei Freundinnen, die mir schon jetzt zugesagt haben, als Hundesitter einzuspringen."